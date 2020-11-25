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24 ноября 20, 22:49
В Украине вступили в силу изменения ПДД
ПДД
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В полиции напомнили об изменениях в Правилах дорожного движения.

Водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов предупредили об изменениях в Правилах дорожного движения. 

Об этом написал первый заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook. 

Водители и пассажиры

"Если раньше водители и пассажиры такси могли не пристегиваться во время движения в населенном пункте, а инструкторы по вождению и за его пределами, то теперь все они должны быть пристегнуты", - пишет Билошицкий. 

Он отмечает, что таем самым все водители такси должны обеспечить наличие ремней безопасности не только на переднем сиденье, но и на заднем. Также они будут обязаны напоминать пассажирам, о надобности пристегнуться.

"Не пристегиваться в населенном пункте разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств", - сказано в сообщении. 

Он добавил, что запрещено также изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков. Также запрещается наносить на них дополнительные обозначения, или закрывать их.

"Они должны быть чистыми и достаточно освещенными!", - добавил Билошицкий.

Велосипедисты

Велосипедистам разрешили пользоваться полосой для маршрутных транспортных средств. 

Пешеходы

Пешеходы теперь обязаны использовать световозвращающие элементы при движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. 

Как сообщалось ранее, камеры автофиксации в Украине начали "распознавать" иностранные номера. Теперь иностранцам, нарушающим ПДД грозит штраф. То же касается и водителей "евроблях".
telegraf.com.ua
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