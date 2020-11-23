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АвтоМото
Новости
23 ноября 20, 10:58
Скорая помощь столкнулась с Lexus и перевернулась. ФОТО
ДТП
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Автомобиль скорой помощи Ford Transit перевернулся на бок после столкновения с Lexus.

Автомобиль скорой помощи Ford Transit перевернулся на бок после столкновения с Lexus.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", по данным пресс-службы патрульной полиции, авария произошла в воскресенье примерно в 17:30 на пересечении улиц Балковской и Дальницкой в Одессе.

В результате аварии пострадали два пассажира Ford Transit и водитель Lexus. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает следствие.

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Фото: сайт "Думская"
censor.net.ua
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