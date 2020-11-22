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АвтоМото
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22 ноября 20, 19:27
Американский стартап презентовал электрогиперкар. ВИДЕО
Elation Freedom
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Стоимость электрической версии Elation Freedom стартует с $2 млн

Американский компания Elation Hypercars (Калифорния, США) представила свой вариант электрических автомобилей под названием Elation Freedom.

Как сообщает Мотор, модель собрана на основе легкого монокока из углеродного волокна (вес стартует с отметки 1650 кг, что довольно мало для батарейного автомобиля) и может оснащаться тремя или четырьмя электродвигателями.

В первом случае суммарная мощность двигательной установки составляет 1040 кВт (1427 лошадиных сил), во втором — 1400 кВт (1903 лошадиных сил), при этом в обеих случаях реализован полный привод с векторизацией крутящего момента.

В результате электромобиль разгоняется до 420 км/ч, набирая первые 100 км/ч всего за 1,8 секунды. Базовая батарея емкостью 100 кВтч обеспечивает запас хода в 480 км, улучшенный модуль на 120 кВтч — 640 км.

Подвеска и активная аэродинамика позволяет проходить повороты с боковым ускорением 2G, а двери в формате "крылья чайки" облегчают посадку в салон.

Двухместный салон отделан кожей, карбоном, металлом и драгоценными камнями, при этом создатели уделяют особое внимание персонализации и процессу выбора всех деталей интерьера.

Компания также предлагает ДВС-вариант модели по имени Elation Freedom Iconic Collection, оснащенный 5,2-литровым бензиновым двигателем V10 с мощностью 750 лошадиных сил (552 кВт).

За счет отказа от батарей и четырех электродвигателей масса этой версии снижена до 1 300 кг.

Разработчики автомобиля уже принимают предварительные заказы. Стоимость электрической версии Elation Freedom стартует с $2 млн, а бензиновой версии Elation Freedom Iconic Collection — с $2,3 млн.


Напомним, компания Bugatti запланировала выпуск версии со съемной крышей в единственном экземпляре.
Delo
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