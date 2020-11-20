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АвтоМото
Новости
20 ноября 20, 11:23
Гонщик Мочанов обратился к водителям из-за зимней резины
шины,давление,зима,
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На данный момент ситуация на шиномонтажах Украины довольно удивительная. Множество "авточайников" дожидаются смены шин на зимние только с первым снегом.

На данный момент ситуация на шиномонтажах Украины довольно удивительная. Множество "авточайников"меняют шины на зимние только с первым снегом.

Об этом сообщил украинский гонщик Алексей Мочанов на своей странице в Фейсбук. 

"Ну как же так, Граждане? Начитались "экспертиз" российского "За Рулем" и поверили в то, что "при 0 градусов летняя шина тормозит на сухом асфальте лучше, чем зимняя"?... А при -0,5?", - говорит он.

По его мнению, стоит учесть фактор того, что вода может попасть на асфальт с чужого радиатора и замерзнуть и это вполне может быть перед светофором, часов в 5 утра.

"Давно говорю, что зимняя шина должна быть обязательна по всей территории Украины с 1 ноября по 1 или 15 апреля", - подчеркнул гонщик.

С его слов, на территории Крыма и Херсонской области возможно разрешить эксплуатацию авто на летней "резине". Но это будет возмножно лишь при соблюдении определенных правил: "машина при выезде за пределы области должна быть обута в зиму", - отметил Мочанов.
telegraf.com.ua
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