В Киеве ожидается ухудшение погодных условий

По состоянию на утро четверга, 19 ноября в Киеве ощущается довольно пасмурная и облачная погода с гололедом, которая уже стала причиной аварии.

Об этом сообщили в Телеграм-канале ДТП Киев.

В то же время, к обеду небо по обещанию синоптиков прояснится и воздух прогреет до +3 градусов.

А вот, конец недели обещает удивлять. В пятницу 20 ноября в столице ожидается дождь, температура воздуха будет на уровне +3 градусов днем и -2 градусов ночью.

Прогноз погоды на пятницу 20 ноября - gismeteo.ua:

Поэтому следующей ночью стоит быть еще осторожней на дорогах, ведь лед вместе с плохой видимостью будут создавать опасную ситуацию.

