Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.39
USD
28.14
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
18 ноября 20, 10:06
Снег и мороз стали причиной 47 ДТП в Киеве
снег
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Не смотря на морозец и осадки, метеорологическая зима в столицу еще не пришла.

Вечером 17 ноября в Киеве выпал первый снег. В течение ночи патрульные оформили 47 ДТП без пострадавших. Большинство аварий произошло в Оболонском районе. Об этом рассказали полицейские.

В "Киевавтодоре" сообщили, что расчисткой дорог занимались 305 единиц основной техники, 33 - вспомогательной и 169 работников. Утром 19 ноября дорожники провели очередную обработку дорожного покрытия противогололедными материалами.


В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского отметили, что 17 еще и впервые начались морозы. Впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -3,4, что свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 16 апреля - в целом 215 дней.

Средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе - 18 октября, а продолжительность без- морозного периода - 188 дней. Самый короткий безморозный период в столице был в 1902 и 1945 годах - только 144 дня, а самый длинный - 223 дня - в 2008 и 2013 годах.

Зима же официально начнется тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво опустится ниже нуля. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 26 ноября.
kp.ua
Ещё по теме:
12-летний подросток в Одессе устроил два ДТП. ВИДЕО+ФОТО
Водитель Porsche Panamera установил новый антирекорд: фото
"Гонки" на трассе: скорость двух внедорожников 204 км/ч.ФОТО
Что не так с фотофиксаций? Чужие штрафы и машины-двойники
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей