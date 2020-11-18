Снег и мороз стали причиной 47 ДТП в Киеве

Вечером 17 ноября в Киеве выпал первый снег. В течение ночи патрульные оформили 47 ДТП без пострадавших. Большинство аварий произошло в Оболонском районе. Об этом рассказали полицейские.

В "Киевавтодоре" сообщили, что расчисткой дорог занимались 305 единиц основной техники, 33 - вспомогательной и 169 работников. Утром 19 ноября дорожники провели очередную обработку дорожного покрытия противогололедными материалами.





В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского отметили, что 17 еще и впервые начались морозы. Впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -3,4, что свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 16 апреля - в целом 215 дней.

Средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе - 18 октября, а продолжительность без- морозного периода - 188 дней. Самый короткий безморозный период в столице был в 1902 и 1945 годах - только 144 дня, а самый длинный - 223 дня - в 2008 и 2013 годах.

Зима же официально начнется тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво опустится ниже нуля. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 26 ноября.