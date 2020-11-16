Что ждет рынок номерных знаков?

Вот уже месяц как в Верховной Раде зарегистрирован кабминовский законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" под №4213. Если нардепы его поддержат, изменится порядок выдачи номеров. "Это упрощает процесс обеспечения номерными знаками граждан: они могут выбирать любые комбинации из свободных, а не только те, которые находятся в сервисном центре. Это расширит возможность регистрации через электронные кабинеты, ЦНАП и др.

Это существенно упростит жизнь как бизнесу, так и государству и гражданам. Надеемся, что народные депутаты поддерживают эту инициативу", — говорил 9 октября 2020 заместитель главы МВД Сергей Гончаров.

В чем суть закона, что происходит сейчас на рынке изготовления автомобильных номеров и кому поможет это нововведение — в материале Delo.ua.

Законопроект №4213 выглядит достаточно оптимистично. Инициатором названы премьер-министр Денис Шмыгаль, также главы транспортного и правоохранительного комитетов.

"Проект акта разработало Министерство внутренних дел Украины по собственной инициативе с целью упорядочить процедуру присвоения и изготовления номерных знаков для транспортных средств, которые подлежат государственной регистрации, и номерных знаков для разовых поездок, а также ведения учета субъектов хозяйствования, которые их изготавливают", — говорится в объяснительной записке, подписанной главой МВД Арсеном Аваковым.

Смысл в том, чтобы изменить существующую сейчас громоздкую процедуру.

Главный сервисный центр МВД ежегодно объявляет тендеры на изготовление и закупку номерных знаков.

Закупленные номерные знаки Главный сервисный центр МВД передает в региональные центры, которые, в свою очередь, передают их в территориальные сервисные центры для выдачи владельцу автомобиля.

В итоге водитель, который получает номера на авто, выбирает из того минимума, который находится в территориальном центре. А если номерных знаков в наличии нет, ждет, пока они появятся.

То есть, упрощенно, государство покупает номера у производителя и продает автовладельцам.

В МВД подсчитали затраты на эту процедуру и решили изъять себя из уравнения.

Так, тендерные процедуры и передача номерных знаков обошлись с 2017 по 2020 год в 482 млн грн, плюс 1 млн на топливо и 480 тыс грн на командировки. Изменения позволят сократить бюджетные затраты и направить их на закупку, как указано в объяснительной записке, "бланковой и другой специальной продукции, необходимой для выполнения возложенных на МВД функций".

Когда законопроект примут, процесс регистрации автомобилей и выдачи номерных знаков упростится. Владелец авто может выбрать любые свободные комбинации, а не только те, что есть в наличии.

Суть в том, что при регистрации авто в сервисном центре автовладелец получит только само свидетельство о регистрации.

Номера же можно будет забронировать онлайн — выбрать свободную комбинацию в Электронном кабинете водителя. Изготовит его компания, которая имеет право производить номера по госстандарту.

"Владелец сможет сам найти свободный номерной знак в любом территориальном сервисном центре МВД и забронировать его, а после этого заказать изготовление у субъекта хозяйствования по своему усмотрению", — говорится в записке, при этом подчеркивается, что данное новшество будет способствовать развитию именно малого бизнеса.

Единственное обязательное требование — номерные знаки должны отвечать установленным требованиям. МВС будет вести учет компаний-производителей.

Согласно информации на электронной площадке PROZORRO, за период 2017-2020 года рынок изготовления номеров для государства четко поделили между собой два предприятия. Это завод-производитель ООО "Светофор" в Харькове и государственное предприятие "Завод "Динамо-Силейр", г. Днепр. Они по очереди становились победителями в государственных аукционах по закупке номеров, при этом минимально понижали собственную начальную ценовую пропозицию относительно ожидаемой заказчиком стоимости закупки. При этом, несмотря на отсутствие скидок, государство заказывало номера.

В качестве примера можно рассмотреть аукцион, состоявшийся 26.06.2017 года. Ожидаемая стоимость составляла 87 647 250 грн. Победителем тендера стало предприятие "Завод "Динамо-Силейр". В первом раунде они предложили цену 86 396 276 грн (на 1,25 млн дешевле), оппонент — ООО "Светофор" — не стал спорить и отдал победу, хотя впереди было еще два раунда аукциона.

А уже 21.03.2018 года, при следующей закупке с ожидаемой стоимостью 152 743 200 грн побеждает уже ООО "Светофор", предложив на 1,17 млн грн меньше — 151 569 864 грн. Визави, "Завод "Динамо-Силейр", также не стал оспаривать это предложение и на первом раунде отдал победу конкуренту, хотя впереди было еще два раунда.

Аналогичные ситуации происходили и с закупками пластиковых номеров для разовых поездок — транзитных номерных знаков.

В 2020 году Главный сервисный центр МВД внес изменения в тендерную документацию, либерализовав требования к возможным участникам закупок. Количество игроков рынка мгновенно расширилось. В закупке, которая состоялась 13.03.2020, участвовали уже пять игроков. ООО "Светофор", ГП "Завод "Динамо-Силейр", ООО "Автомотознак", ООО "Спецзнак" (оба Киев), ЧП "Автовин" (Черновцы).

При ожидаемой стоимости в 101 187 372 грн победило ООО "Автомотознак" с ценовым предложением в 66 382 044 грн, что на 34% — или на 34,8 млн грн меньше. При этом, активные торги вели между собой как раз новые участники. "Светофор" и "Завод "Динамо-Силейр" изначальные ценовые предложения не меняли.

Ситуация с конкурентными торгами повторилась и в закупке от 22.06.2020. Здесь принимали участие четыре компании. "Светофор", "Завод "Динамо-Силейр", "Спецзнак" и "Автовин". Объявленная стоимость составляла 23 197 452 млн грн. После активных торгов победителем стало ООО "Спецзнак" с ценовым предложением в 12 989 999 грн, то есть, дешевле на 10,2 млн грн, почти вполовину.

Таким образом, факты говорят, что конкуренция, как таковая, на рынке номеров отсутствовала до 2020 года, что приводило к повышенным бюджетным затратам.

Благодаря законопроекту, зарегистрированному в Раде, исчезнет возможность дефицита и нехватки номерных знаков. Заводы-производители будут работать в рынке, а это значит, что необходимо развивать клиентский сервис, чтобы качественно и быстро удовлетворить потребность конечного пользователя.

Подобная практика отлично показала себя в странах ЕС, в частности, в Германии будущий автовладелец получает техпаспорт, регистратор закрепляет комбинацию номерного знака, а сам знак автовладелец получает в частной компании рядом с ведомством или заказывает онлайн.

Также, в случае если у клиента автомобиль американского, японского или арабского происхождения, можно сразу изготовить нестандартный номерной знак. Сейчас нужно получить стандартный номер размером 520х112 мм, оплатить их, после чего искать предприятие, которое изготовит подходящий "американцу", "японцу" и "арабу" номер формата за дополнительные деньги.

"Необходимость выдавать номерные знаки по месту регистрации… заставляет нас держать на сервисных центрах определенный перечень номерных знаков, что по сути является замораживанием финансовых резервов МВД, скажем так, финансовым балластом", — говорил первый замначальника Главного сервисного центра МВД Украины Юрий Смольянинов в эфире программы "Суспільна студія".

Впрочем, остаются и вопросы. Например, как будет выглядеть процедура аккредитации или предоставления разрешения изготавливать номера для компаний. Будет ли государство регулировать стоимость номеров. И, главное, не вернет ли законопроект монопольный рынок, как это было до 2020 года.