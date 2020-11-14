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АвтоМото
Новости
14 ноября 20, 09:43
Исследование о безопасности езды на летних шинах в мороз
шина
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Гонщик Алексей Мочанов объяснил, почему не стоит верить информации о безопасности езды зимой на летней резине.

В издании "За рулем" сравнили показатели торможения зимней и летней "резины". Согласно их данным, оказалось, что летние шины якобы превосходят зимние при температуре в 0°С. 

Соответствующим постом издание поделилось в Фейсбук. 

Однако украинский гонщик Алексей Мочанов объяснил почему это не соответствует действительности.

"Безответственность. Глупость. Преступная халатность. Бред. Зашквар", - написал он, комментируя выводы журналистов издания. 


Он допустил, что авто на летних шинах сможет остановиться нормально, но уточнил, что не любая машина и не на любой "резине". 

"Автомобильная езда - это череда неожиданностей и постоянно меняющихся условий. Асфальт неоднороден на протяжении одной и той же проезжей части, улицы, у светофоров всегда более скользкая и опасная зона, особенно с утра, когда могли пройти незаметно утренние снежинки, их вкатали в дорогу шинами на торможении и оно всё вмерзло и подмерзло. Или на дорогу кто-то что-то пролил-просыпал. Воду, масло, песок, цемент, немного, но изменив сцепные свойства покрытия в данной конкретной точке и зоне торможения, где нужно не задавить человека или не врезаться в детскую коляску", - написал Мочанов.

Он напомнил, что водителю надо реагировать на любые изменения ситуации на дороге, и неправильное решение о начале торможения может привести к серьезным последствиям.

"Летняя шина не умеет быть шиной зимой, даже если в одном из тысячи параметров и тестов у неё что-то однажды получается! И всесезонка мало где выход и решение", - подытожил он. 
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telegraf.com.ua
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