BMW представила электроскутер будущего (Фото)

Компания BMW показала концепт футуристического электроскутера Motorrad Definition CE 04. Пока это только дизайнерский проект, но исходя из заявления "переопределить сегмент скутеров", не исключено появление товарной версии.
Внешность Motorrad Definition CE кардинально отличается от традиционных скутеров, какими мы их привыкли видеть. В версии BMW это удлиненный низкий кузов с сильно наклоненной на водителя передней частью. В анфас Motorrad Definition CE выглядит, как пришелец из фантастических блокбастеров.
Батарея лежит в нижней части кузова. Под сиденьем - отсек для шлема. При этом задняя часть скутера только частично прикрыта боковыми панелями: дизайнеры намеренно выставили напоказ механику скутера.