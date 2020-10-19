Tesla представила обновленную Model 3. Фото

И вот 16 октября, Tesla обновила онлайн-конфигуратор электромобиля для американского рынка, официально представив обновленную версию Model 3 2021 модельного года.

Как известно, Tesla не обновляет свои автомобили классическим способом, предпочитая иной подход с периодическим внесением аппаратных улучшений в конструкцию и расширением функциональности путем обновлений прошивки по воздуху. По большому счету, внешне новинка выглядит как дореформенная Model 3, вышедшая на рынок три года назад.

Главные улучшения — тепловой насос и увеличенный запас хода. Версия Long Range Dual Motor получила прибавку в 30 миль и теперь способна преодолевать на одном заряде аккумулятора до 568 км (по американскому измерительному циклу EPA). Остальные версии Model 3 тоже получили увеличенный запас хода:

Также обновленная Model 3 выделяется улучшенной динамикой разгона — все версии теперь разгоняются с 0 до 60 миль/ч (96 км/ч) быстрее. Самую ощутимую прибавку получила Model 3 Performance, которая теперь разгоняется до 96 км/ч на 100 миллисекунд быстрее — за 3,1 секунды.

И хотя в целом обновленная Tesla Model 3 не сильно отличается от оригинальной модели, несколько изменений производитель все же внес.

Как сообщает Electrek, производство новых Model 3 стартовало на главном заводе Tesla во Фримонте пару недель назад, но первые партии предназначались для международных рынков, и только недавно Tesla начала производить новые модели для рынка Северной Америки.

Одновременно Tesla с выпуском очередного обновления прошивки (2020.40.7) увеличила запас хода своих других автомобилей — Model Y, Model S и Model X. Достичь большей автономности удалось без увеличения емкости батарей, а благодаря улучшениям трансмиссии и прочим сопутствующим оптимизациям.

Tesla Model Y в версиях Long Range Dual Motor и Performance теперь могут похвастаться запасом хода в 523 и 488 км соответственно. Для сравнения, ранее показатели составляли 508 и 568 км соответственно.

Что касается Tesla Model X, запас хода комплектации Long Range Dual Motor теперь составляет 597 км вместо прежних 565 км, а комплектации Performance — 549 км вместо 491 км.

Также заметную прибавку к запасу хода получила Model S Performance, которая теперь проезжает на одном заряде не 560 км, а 623 км.