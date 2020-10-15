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АвтоМото
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14 октября 20, 21:57
Состоялся дебют самого маленького кроссовера Volkswagen
Volkswagen Taos
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Компания Volkswagen of America представила компактный кроссовер Taos.

Очередное пополнение моделей в 2020 году - компактный паркетник Volkswagen Taos. В товарной линейке он расположится на ступеньку ниже Tiguan.

Габариты Volkswagen Taos составляют 4,47x1,84x1,64 метра, расстояние между осями - 2,69 метра. Объем багажника - от 795 до 1877 литров в зависимости от положения задних сидений.

Спереди автомобиль украшает светящаяся светодиодная полоса, соединяющая фары, она проходит по решетке радиатора. В профиль кузов повторяет модель Tharu - сохранены даже угловатые колесные арки, равно как и характерная линия бокового остекления, доставшиеся от кроссовера Skoda Karoq. Taos может похвастать оригинальной оптикой и подретушированным бампером.

Фото: Volkswagen

В списке стандартного оснащения присутствуют цифровые приборы, набор фирменных ассистентов IQ.Drive, включая экстренное торможение, мониторинг слепых зон, систему удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go.

Фото: Volkswagen

Мотор для Taos выделили лишь один - 1,5-литровый турбо от Jetta. Его производительность составляет 160 л.с. и 250 Нм.

Volkswagen Taos встанет на конвейер в Мексике и поступит в продажу следующим летом как автомобиль 2022-го модельного года. Цены будут объявлены ближе к рыночному дебюту.
telegraf.com.ua
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