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АвтоМото
Новости
8 октября 20, 11:13
Peugeot объявил цены на новые внедорожники - 3008 и 5008
Peugeot
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Один из основных французских производителей автомобилей - концерн Peugeot, в начале сентября представил новые внедорожники - 3008 и 5008 2021 года.

Стоимость обновленной модели кроссовера 3008 2021 в версии Active Premium начального уровня будет стартовать от 33 725 долларов. Такой вариант будет оснащен 1,2-литровым трехцилиндровым двигателем с мощностью в 128 л.с. Также версия Active Premium будет  доступна и с дизельным 1,5-литровым двигателем с такой же мощностью, однако за нее нужно будет приготовить от 36 289 долларов.

Версия 3008 Allure предложена также с 1,2-литровым бензиновым и 1,5-литровым дизельным двигателем. Плюс будут доступны версии Hybrid 225 e-EAT8 и Hybrid4 300 e-EAT 8. За 1,2-литровый Allure попросят от 35 787 долларов. Самой дорогой из линии Allure будет версия Hybrid4 300 - за нее нужно "вывалить" 55 056 долларов.

Завершают линейку 3008 версии Allure Premium, GT и GT Premium. Ценник самой дорогой модели - 3008 GT Premium Hybrid4 300 - стартует от 59 243 доллара без учета дорожных расходов. Очевидно, остальные модели будут дешевле, но не меньше 35 000 долларов.

Внедорожник 5008 2021 года - стартует с ценником в 36 850 долларов США в своей базовой форме Active Premium с 1,2-литровым трехцилиндровым двигателем.

Как и модель 3008,  кроссовер будет доступен в таких же вариациях - Allure, Allure Premium, GT и GT Premium.  В отличии от младшей модели, 5008 получит не только 1,2-литровый бензиновый двигатель, а и 1,6-литровый. Плюс, к версии с 1,5-литровым дизельным движком прибавится модель с 2,0-литровым.

Однако, Peugeot 5008 не будет оснащен версиями Hybrid.

Кроссоверы Peugeot 3008 и 5008 2021 модельного года будут доступны в автосалонах уже с начала 2021 года.
telegraf.com.ua
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