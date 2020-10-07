Киев сковали пробки: машины стоят по обе стороны Днепра

Утром в среду, 7 октября центр Киева сковали автомобильные заторы. Согласно данным Google, движение заблокировано как на Правом, так и на Левом берегах. Возможно, появлению заторов способствовала непогода: всю ночь и с самого утра в столице идет сильный дождь. По данным синоптиков, он продолжится в течение всего дня. Ожидается порывистый ветер. Температура воздуха днем – до 18-19 градусов выше нуля.

Затруднено движение на таких улицах, как: проспект Победы, Палладина, Гузара, Большая окружная дорога, Щусева, Телеги, проспект Лобановского, Чекаловский бульвар, Голосеевский проспект.

Также автомобили стоят на проспекте Правды, Минском, бульварах Шевченко, Леси Украинки, улицах Героев Сталинграда, Жилянской, Большой Васильковской, Банковой, Бессарабской площади, Набережном и Надднепрянском шоссе, улицах Вышгородской, Полярной, Богатырской, Гайдай, Архипенко.

Заторы на улицах Чавдар, Гмыри, улицах Привокзальной, Сверстюка, Братиславской, де Бальзака, Харьковском и Дарницком шоссе. Также стоят авто на проспектах Бажана, Соборности, Гагарина, Освободителей, Шухевича, Маяковского, Броварском.

Наблюдаются пробки на Дарницком и Северном мостах и мосту Патона, пишет РБК-Украина.

В Тернополе также улицы заблокированы, но не из-за большого количества автотранспорта, но после ливня: дороги и улицы города затопило.