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АвтоМото
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28 сентября 20, 12:04
Японцы представили электрокроссовер Honda SUV e:concept
Honda SUV e:concept
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В рамках выставки Auto China 2020 японский бренд Honda представил концепт двухдверного электрокроссовера Honda SUV e:concept.

Новинка призвана продемонстрировать, как будут выглядеть новые серийные электромобили бренда, которые выйдут в том числе на рынок Китая.

Так как речь идет о шоу-каре, технические характеристики Honda SUV e:concept не озвучиваются, но наверняка они будут соответствовать актуальному уровню развития индустрии в момент их появления в продаже.

Впрочем, японцы все же уделили внимание функциональности концепта — разработчики заявили, что серийная модель на основе данного концепта получит новый «всенаправленный помощник водителя» (omnidirectional ADAS) Honda Sensing, который обеспечит 360-градусный обзор дорожной ситуации. Таким образом будущий электромобиль сможет более безопасно маневрировать на скоростных трассах, в условиях узких городских улочек и на парковках.

Также Honda SUV e:concept получит новую «подключенную» систему Honda Connect с поддержкой AI, голосового помощника, подключения смартфонов и обновлений прошивки по воздуху. Точной даты анонса модели пока нет, однако компания дала понять, что это вопрос ближайших лет.


Напомним, что самый актуальный на сегодняшний день электромобиль бренда — это компактный городской хэтчбек в ретро-стилистике Honda e с мощностью 150 л.с., батареей на 35,5 кВтч и запасом хода 200 км. Японцы также объявили о партнерстве с General Motors, для которой разработает два электромобиля с батареями Ultium.
ITC.ua
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