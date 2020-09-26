Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.92
USD
28.27
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
25 сентября 20, 23:03
Skoda рассказала, какой будет новая Fabia. Дата выхода
Skoda
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В компании Skoda рассказали о новой компактной и бюджетной модели Fabia следующего поколения и назвали дату выхода хэтчбека.

По словам нового генерального директора чешской компании Skoda Томаса Шефера, который занял пост в августе этого года, компания планирует расширит бюджетный сегмент и выйти на новые рынки. Поэтому были озвучены сроки появления самой дешевой модели Fabia следующего поколения.

Новый хэтчбек Skoda Fabia появится на рынке в 2021 году.

Томас Шефер не рассказал в полной мере о деталях новинки, но отметил, что это будет "замечательный автомобиль" и его ожидания высоки.

По предварительным данным, четвертую Skoda Fabia построят на модульной платформе MQB-A0, лежащей в основе компактных автомобилей концерна VW.

Кроме этого, ожидать дизельные моторы не стоит, так как вписать их в строгие нормы по выбросам СО2 очень сложно.

Как сообщалось ранее, недавно Skoda представила новый электрический кроссовер с названием Enyaq iV.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Новый лого Skoda на Fabia и Roomster
В Украине освоили сборку новых моделей иномарок
ДТП в Кривом Роге с 5 авто: 9 человек травмированы - ФОТО
Смертельное ДТП на Львовщине с 4 авто - ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Электрический Taycan стал самым продаваемым в Европе Porsche
Лента новостей