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АвтоМото
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25 сентября 20, 12:04
Электрический Taycan стал самым продаваемым в Европе Porsche
Taycan
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По данным компании Jato премиальный электромобиль Porsche Taycan стал самой продаваемой моделью бренда в Европе в августе текущего года с результатом почти 1200 штук.

В итоге практически каждый четвертый Porsche, приобретенный европейцами, был электрическим.

На втором месте идет культовый Porsche 911, но даже он заметно сдал позиции (-37%). Отрицательные результаты показали все модели (Macan, 718, Panamera), кроме кроссовера Cayenne. Базовая версия сохранила долю продаж (771 штука), а версия Coupe даже нарастила продажи на 29% (554 штуки).

Кстати, если учитывать суммарные, а не раздельные продажи Cayenne и Cayenne Coupe, то они все же пока обгоняют Taycan — 1325 штук против 1183 штук.

Другой интересный результат — низкие показатели Porsche Panamera, который напрямую конкурирует с Taycan в линейке компании. Похоже, что Taycan постепенно вытеснит Panamera из салонов компании, так как обеспеченные покупатели, заинтересованные в покупке крупного четырехдверного купе скорее выберут более технологически продвинутый Taycan, чем Panamera.

После выхода электрического компактного кроссовера Porsche Macan (а это уже подтвержденный факт) мы также практически наверняка будем наблюдать падение спроса на ДВС-кроссоверы бренда Cayenne / Cayenne Coupe.

Напомним, что весной в Украину официально ввезли первые два электромобиля Porsche Taycan по цене от 2,64 млн грн, вся партия на 2020 год для нашей страны на тот момент уже была распродана.
ITC.ua
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