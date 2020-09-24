Украинцев хотят наказывать за скрутку пробега авто. Детали

Корегування одометра в автомобілі в Україні — поширене явище. З'ясувати справжній пробіг при купівлі вживаного авто — задача не з легких. До того ж ця "хитрість" ніяк не карається законом, через що скрутка пробігу перетворилась на прибутковий бізнес.





З наступного року все може змінитись. На початку вересня в парламенті зареєстрували законопроєкт №4039. Автори пропонують штрафувати українців за подібну діяльність на 8 500 - 34 000 грн.





За що депутати пропонують карати, як перевірятимуть "скрутку" та чи варто перейматися, якщо маєте підозри, що пробіг на вашому авто несправжній — LIGA.net розпитала розробників законопроєкту.









В Україні "скручують" пробіг 38% авто — дослідження





На українському ринку вживаних авто поширені дві схеми маніпуляцій з одометром. Перша: пробіг "скручують" навіть в порівняно нових авто для того, щоб вигідніше продати. Друга: люди купують в Європі вживану машину, і на кордоні з Польщею за умовні $100 накручують дані пробігу — так авто дешевше розмитнити. Вже після проходження митних процедур, пробіг знову скручують, пояснює LIGA.net Олександр Онищук, помічник-консультант розробника законопроєкту депутата Роберта Горвата.





Послуги з "корекції одометрів", тобто зменшення їхніх показників, відкрито рекламуються у всіх доступних засобах, пояснюють автори законопроєкту. Не менш відкрито продаються прилади, якими самостійно можна перепрограмовувати електронні одометри, встановлюючи "бажаний", а не дійсний пробіг перед продажем автомобіля.





На практиці, незалежно від віку машини, яка пропонується до продажу, заявлений продавцем пробіг рідко коли перевищує 150 000-200 000. км", — йдеться у пояснювальній записці.





У результаті таких маніпуляцій страждає кінцевий споживач, бюджет та зрештою вся країна, пояснює Онищук. Одурений покупець платить дорожче за машину зі значно нижчими експлуатаційними можливостями, ніж заявлено, потім витрачається на ремонт та заміну деталей. При цьому ніхто в країні не знає, які саме авто їздять нашими дорогами. А офіційна митниця при цьому недоотримує мільйони надходжень.





За оцінками порталу AUTO.RIA, із загальної кількості перевірених протягом другого кварталу 2020 року, 38% авто мали скориговані в меншу сторону показники пробігу. В цифрах — це 49 950 автомобілів, власники яких не знатимуть справжнього ресурсу свого авто, наводить дані голова громадської спілки "Інститут досліджень авторинку" Станіслав Бучацький, який брав участь в дослідженні.





Топ-5 рекордів у скручуванні пробігів авто:





- Mercedes-Benz Sprinter – скручено на 541 000 км;

- Renault Trafic – скручено на 603 000 км (майже 1 млн км був ще 4 роки тому);

- Hyundai Elantra – скручено на 665 000 км (за 10 місяців до перевірки було 743 000 км);

- Skoda Octavia – скручено на 685 000 км (майже 3 роки тому було 905 000 км);

- Toyota Camry – скручено на 854 000 км (за 8 місяців до перевірки було 1 029 000 км).





Джерело: проєкт "Перевірені авто" на AUTO.RIA (тестували 400 000 легкових авто в лютому-липні 2020 року)





В "Інституті досліджень авторинку" порівняли максимальний пробіг авто, викладених в оголошеннях на українському та німецькому ресурсах для торгівлі вживаними авто. Уу середньому максимальний заявлений власниками пробіг аналогічного віку в Україні на 100 000 км менший, ніж у німецьких авто.













Європейський Союз оцінює збитки від скруток пробігу 5,6-9,6 млрд євро щороку. США говорить про $1 млрд збитків від такого явища до введення відповідальності за такі дії, каже Бучацький.





Можливі втрати України порахувати складно, адже дієвого механізму контролю у нас немає.





Як пропонують карати





Автори законопроєкту №4039 пропонують доповнити адмінкодекс статтею 121-3 та передбачити відповідальність за експлуатацію транспортного засобу із непрацюючим одометром та незаконне зменшення його показників.









Як каратимуть за "накручені" одометри:





- за експлуатацію ТЗ із несправним (відключеним) одометром – штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 3400 грн;





- якщо показники одометра авто будуть меншими, ніж останні зафіксовані в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, – штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів – 8500 грн;





- якщо при першій держреєстрації виявлять показники одометра менші, ніж ті, що зазначені у митній декларації для вільного обігу ТЗ по території України, – штраф 1000 неоподатковуваних мінімумів – 17 000 грн;





- за незаконне зменшення показників одометра ТЗ, а також повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – штраф у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів – 34 000 грн;





- тим, хто надає послуги зі "скручування" пробігу, теж загрожує штраф – 34 000 грн.





Розробники посилаються на досвід інших країн — у ЄС передбачені реєстри транспортних засобів, куди вносяться дані про їхній пробіг, а також існує відповідальність за "скрутку”.





Технічні центри в Європі зобов’язані повідомляти в поліцію, якщо виявлять факти скручування одометрів. Зокрема, з березня 2019 року в Польщі під час кожної перевірки автомобіля поліція, прикордонники, інспекція дорожнього руху, військова жандармерія та митні органи мають право записувати актуальні показники лічильника.





У частині країн (наприклад, Німеччині та Польщі) передбачений не лише штраф — за такі дії можна потрапити до в’язниці, каже Бучацький.





Як це перевірятимуть?





"Ніхто ганятися за порушниками в Україні не буде, основне завдання законопроєкту — створити таку систему, яка зробить беззмістовним скручування пробігу взагалі", — пояснює Онищук.





За його словами, для цього до єдиного реєстру транспортних засобів планується додати графу про єдиний реєстр автомобільного пробігу.





Як це буде працювати? Пробіг фіксуватимуть від моменту перетину кордону машини у митній декларації. Потім коли машина йтиме на першу реєстрацію в Сервісному центрі МВС, цей пробіг буде звірятися та переноситися в реєстр, страховий поліс.





"Якщо людина ввезе машину, скрутить пробіг і приїде до Сервісного центру на першу реєстрацію — одразу автоматично отримає штраф 17 000 грн", — пояснює розробник.





"Пробіг, вказаний продавцем, звіряється із базами українських та іноземних дилерів, страхових компаній та СТО. Звісно, не у всіх автомобілів можливо перевірити пробіг, не про всі машини є дані в реєстрах — але це поки єдиний на сьогодні дієвий механізм в Україні", — додає Бучацький.





Також при будь-яких діях з транспортним засобом — перепродажі, зміні конструкції, незабаром при обов’язковому техогляді — пробіг будуть зобов’язані фіксувати та вносити в цей реєстр. Те саме варто робити, коли одометр не працює (у такому випадку згідно з ПДР їздити заборонено), пристрій "обнулився" (повернувся до нового кола), заміні панелі приладів — варто звертатися до Сервісного центру МВС, наголошують розробники проєкту закону.





Закон також дасть можливість споживачу самостійно перевіряти пробіг авто, зробивши запит до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, додає Онищук. За його словами, це буде в інтересах самої людини, якщо під час реєстрації права власності у Сервісному центрі МВС показник пробігу суттєво відрізнятиметься, платити штраф 17 000 грн доведеться тому, хто експлуатував авто.





Якщо після набуття чинності новим законом ви купили авто "за довіреністю" або передачею "техпаспорта" з рук в руки — варто бути пильними. Оскільки незрозуміло, який пробіг вказано у держреєстрі. Якщо при продажі, переобладнані чи проведенні техогляду такого авто, виявиться "скрутка", може бути штраф.





"Відповідальність несе власник авто, або якщо внесені відповідні дані в реєстр - належний користувач ТЗ. Власник вказує людину, якій передав авто в користування, і вже вона нестиме відповідальність", — каже Бучацький.

Це також дає можливість споживачу самостійно перевіряти пробіг авто, зробивши запит до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.





Тим, хто купив вживану машину і не впевнений, чи часом не скручений у ній пробіг, переживати не варто. Адже звірятимуть дані із тими, які міститимуться в реєстрі, заспокоює Бучацький.





"Після набрання чинності закону, перший візит на техогляд чи перереєстрацію і буде "точкою відлік". У базу внесуть фактичний пробіг, і звірятимуть в майбутньому дані саме з ним", — каже він.





Онищук запевняє, що ситуація, коли людина купила транспортний засіб, і не знала, що він певний час їздить зі скрученим пробігом, "у принципі виключається".









"Немає людині сенсу скручувати пробіг, щоб потім це було виявлено і сплатити 17 000 грн штрафу — механізм вбиває економічну суть таких дій", — пояснює розробник.





Законопроєкт розроблений на платформі громадської спілки "Інститут досліджень авторинку", також в розробці брали участь представники громадських організацій, бізнесу, народні депутати. Автори розраховують, що ухвалити законопроєкт про штрафи за скручування пробігу авто Верховна Рада встигне до нового року. Станом на 22 вересня документ опрацьовується комітетами.



