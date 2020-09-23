Теперь за угон авто вместо штрафов будут лишать свободы

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект, который ужесточает ответственность за угон автомобиля. Вместо штрафа предусматривается ограничение или лишение свободы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Согласно изменениям, за незаконное завладение транспортным средством больше не предусмотрено наказание в виде штрафа – такие действия наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок", – говорится в сообщении.

Также вводится наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без такового за незаконное завладение автомобилем с использованием электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны.

Такое же наказание предусмотрено, если стоимость угнанного автомобиля составляет от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Если такие же действия совершит организованная группа, или если они будут связаны с применением насилия, то наказанием может быть лишение свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Такое же наказание предусмотрено, если стоимость угнанного автомобиля в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Этот закон вступает в силу на следующий день после опубликования.