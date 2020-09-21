Jaguar Land Rover презентовать два новейших суперкара. ВИДЕО

Британский автомобильный концерн Jaguar Land Rover презентует электрический внедорожник Range Rover и седан Jaguar XJ нового поколения уже в ближайшие недели, а не в следующем году.

Об этом заявил главный финансовый директор JLR Адриан Марделл, два электромобиля будут представлены в октябре и ноябре, а не в августе и сентябре, как планировалось ранее, передает Autocar.

Как отмечает издание, задержка с презентацией связана с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, которая поставила крест на планах многих мировых компаний.

Электрический внедорожник Range Rover, название которого пока держат в тайне, и новый седан Jaguar XJ с электрической силовой установкой построены на новой платформе MLA.

По информации инсайдеров, новый Range Rover будет ниже, чем нынешние модели с ДВС и внешне будет похож скорее на легковой универсал. Jaguar XJ, который за полвека сменил восемь поколений, впервые в истории модели станет электромобилем.

Автомобили будут построены на модернизированном заводе Castle Bromwich. Марделл также рассказал о загадочном новом продукте, названном MLA MID, выпуск которого также был отложен.



