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18 сентября 20, 16:46
МВД запустило онлайн-проверку водительских прав
водительские права
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Новым сервисом проверки действительности водительского удостоверения может воспользоваться любой желающий, а также представители других стран.

В МВД запустили электронный сервис - Проверка водительского удостоверения. По нему любой желающий может по номеру и серии проверить водительские права. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что новый сервис будет доступен по адресу hsc.gov

"Это даст возможность заинтересованным учреждениям и каждому гражданину по серии и номеру водительского удостоверения самостоятельно проверить, выдавался ли документ, а также увидеть все открытые категории", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя Главного сервисного центра МВД Юрия Смольянинова, этот сервис будет полезен для представителей других государств, которым необходимо проверить информацию о выдаче водительского удостоверения в Украине.

"В частности, представителям Румынии, Польши, Венгрии, Германии, Италии - при обмене украинского водительского удостоверения на национальные", - сказал Юрий Смольянинов.

Сообщается, что для удобства пользования сервисом за пределами страны создано англоязычную версию. Можно переключить интерфейс в необходимый языковой режим.

"Функция легка в использовании. Достаточно лишь ввести серию (три буквы) и шестизначный номер удостоверения водителя в соответствующие поля. Если такие данные есть в Едином государственном реестре МВД, на экране появится вся информация, указанная на бланке удостоверения, кроме личных данных. Сервис предоставляет возможность проверять удостоверения водителя, выданные после 2013 года", - указано в сообщении.

Отмечается, что также этот сервис будет полезен для бизнеса, поскольку можно будет самостоятельно проверить силу водительского удостоверения и открытые категории при найме сотрудников на работу или при сдаче автомобиля в аренду.

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Также сообщается, что на сайте работает аналогичный функционал проверки свидетельства о регистрации транспортного средства.

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Напомним, в июле в Украине изменились правила выдачи водительских прав. Подтвердить навыки управления стало проще.
Korrespondent
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