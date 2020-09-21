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18 сентября 20, 13:56
В Кабмине утвердили новые образцы документов для водителей
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В Украине появятся водительские права нового образца — список нововведений
В правительстве утвердили новые форматы национального и международного водительских удостоверений — они будут оформляться на новых бланках и в них появятся новые данные. А также были утверждены новые бланки свидетельства о регистрации транспортного средства и образца опознавательного автомобильного знака. 

Постановление об этом было принято 16 сентября на заседании Кабмина. 

Что нового появится в водительском удостоверении:

- данные о согласии/несогласии водителя на посмертное донорство,
- информация о группе крови и резус-факторе,
- электронный чип (что должно позволить избежать подделок),
- бланки будут изготавливаться в таких цветах: темно-синий и темно-розовый, синий и желтый, лавандовый (который под воздействием ультрафиолета светится красным), розовый (который светится синим).



Что нового появится в свидетельстве о регистрации транспортного средства:

- информация об уровне экологических норм, которому соответствует транспортное средство ("ЕВРО-2" — "ЕВРО-6" или другой)

- электронный чип.

Вместе с тем,  обмен водительских прав старого образца на новые пока не предвидится. Все национальные и международные удостоверения, выданные до вступления в силу постановления Кабмина, будут действовать до конца своего срока.

Источник: news.liga.net/
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