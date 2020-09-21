В Кабмине утвердили новые образцы документов для водителей

В правительстве утвердили новые форматы национального и международного водительских удостоверений — они будут оформляться на новых бланках и в них появятся новые данные. А также были утверждены новые бланки свидетельства о регистрации транспортного средства и образца опознавательного автомобильного знака.





Постановление об этом было принято 16 сентября на заседании Кабмина.





Что нового появится в водительском удостоверении:





- данные о согласии/несогласии водителя на посмертное донорство,

- информация о группе крови и резус-факторе,

- электронный чип (что должно позволить избежать подделок),

- бланки будут изготавливаться в таких цветах: темно-синий и темно-розовый, синий и желтый, лавандовый (который под воздействием ультрафиолета светится красным), розовый (который светится синим).













Что нового появится в свидетельстве о регистрации транспортного средства:





- информация об уровне экологических норм, которому соответствует транспортное средство ("ЕВРО-2" — "ЕВРО-6" или другой)





- электронный чип.





Вместе с тем, обмен водительских прав старого образца на новые пока не предвидится. Все национальные и международные удостоверения, выданные до вступления в силу постановления Кабмина, будут действовать до конца своего срока.



