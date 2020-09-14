Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.21
USD
27.99
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
14 сентября 20, 13:08
Tesla ошибочно бесплатно заряжала авто других производителей
Tesla
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Некоторые владельцы электромобилей, выпущенных не компанией Tesla, обнаружили, что они могут практически бесплатно заряжать аккумуляторы на новых станциях Supercharger V3 в Европе, где используется общий стандарт CCS.

Как оказалось, это была ошибка, а не задуманная возможность.

С запуском электромобилей Model 3 и зарядных станций Supercharger V3 в Европе, компания Tesla перешла на использование общего стандарта зарядки CCS. И хотя большинство других электромобилей используют тот же стандарт и разъём, это вовсе не значит, что другие электромобили также могли использовать обширную сеть зарядных станций Tesla Supercharger. Электромобилям Tesla ещё необходимо выполнить программное сопряжение («рукопожатие») с Supercharger, прежде чем начнётся процесс зарядки. Это сопряжение также обрабатывает стоимость зарядки, которая будет связана с учётной записью Tesla водителя.

Однако сразу несколько публикаций указывают, что практически любой другой электромобиль со стандартом CCS может заряжаться от новой зарядной станции Tesla Supercharger V3 с поддержкой CCS в Европе. Компания Nextmove, занимающаяся арендой электромобилей, протестировала такую возможность с различными сторонними электромобилями и составила список моделей, которые могут заряжаться бесплатно:

  • VW e-Golf
  • VW ID.3
  • BMW i3
  • Opel Ampera-e (Chevy Bolt EV)
  • Hyundai Kona Electric
  • Hyundai IONIQ Electric
  • Renault Zoe
  • Porsche Taycan

Скорее всего, это ошибка, а не задуманная функция, поскольку Tesla предоставляет бесплатную зарядку аккумулятора электромобиля без привязки к учетной записи Tesla. Предполагается, что ошибка закралась в программное «рукопожатие», и заряд электромобиля инициализируется даже в том случае, когда система не определяет, что подключен электромобиль Tesla.

Ранее Tesla заявляла, что она открыта для идеи совместного использования сети Supercharger с другими автопроизводителями, но это будет зависеть от достижения соглашения о разделении затрат. Ходили слухи, что Tesla ведёт переговоры с другими автопроизводителями о заключении такой сделки, но это ни к чему не привело.
ITC.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей