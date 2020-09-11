В Киеве ограничат движение на проспекте Степана Бандеры

C 00:00 11 сентября до 16:00 13 сентября, а также с 22:00 18 сентября до 16:00 20 сентября в Киеве на проспекте Степана Бандеры частично ограничат движение.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

"На проспекте Степана Бандеры активно продолжается капитальный ремонт. В течение этих и следующих выходных дорожники планируют устроить верхний слой покрытия на участке от улицы Героев Сталинграда до улицы Оболонской. Во время работ движение будет частично ограничено", — говорится в сообщении.

В КГГА отмечают, что основные работы будут проводиться ночью.

Кроме этого, временно изменятся трассы троллейбусных маршрутов.

Как сообщалось ранее, Киевский международный институт социологии представил результаты исследования, посвященного национальной программе "Большая стройка".

По результатам соцопроса, ремонт и строительство дорог и школ, больниц и садиков, стадионов и других объектов социальной инфраструктуры имеют высокую поддержку граждан Украины.

Большинство украинцев ассоциирует программу "Большая стройка" прежде всего с дорогами (72,4%).