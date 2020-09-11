Официально представлен премиальный электромобиль Lucid Air

Благодаря многочисленным тизерам и утечкам заинтересованные читатели уже знают практически все об этой модели, так что сам анонс был интересен подтверждением ранее озвученных характеристик и фотографиями финального дизайна модели.

Создание электромобиля велось с чистого листа, без оглядки на ДВС-автомобили, так что его конструкция использует все преимущества электрической схемы. Разработчики назвали концепцию компоновки салона Lucid Space Concept, в ее основе — миниатюризация двигателей, трансмиссии и батареи ради увеличения свободного пространства салона. Продвинутая электрическая платформа производителя получила название Lucid Electric Advanced Platform (LEAP), она использует пару электродвигателей, постоянный полный привод и батарею на 113 кВтч.

Электромобиль Lucid Air будет доступен в четырех версиях:

В максимальной версии (Air Dream Edition) электромобиль мощностью 1080 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды, проезжает четверть мили за 9,9 секунды и набирает максимум 270 км/ч (по всей видимости это искусственное ограничение дорожных версий, так как прототипы модели разгонялись до 378 км/ч, что неудивительно с учетом мощности и коэффициентом лобового сопротивления 0,21). А вот максимальную дальнобойность показывает версия Air Grand Touring — она способна преодолеть от одного заряда 832 км (517 миль) по измерительному циклу EPA. Электромобиль Lucid Air поддерживает скоростную зарядку на мощности до 300 кВт, в таком режиме он получает 480 км (300 миль) запаса хода всего за 20 минут зарядки или 32 км (20 миль) за минуту зарядки. В домашних/офисных условиях можно заряжаться от бытовой сети с мощностью до 19,2 кВт.

Технические характеристики всех версий Lucid Air собраны в следующих таблицах:

Интересно, что в компании пока не озвучили характеристики самой младшей модели Lucid Air, так что нам неизвестно, на какие компромиссы готовы пойти разработчики ради удешевления данной версии (один двигатель, батарея меньшей емкости?).

Дизайн интерьера Lucid Air впечатляет еще больше, чем внешний вид электромобиля. Под правой рукой водителя находится выдвигающийся сенсорный «планшет» для управления параметрами электромобиля, а перед ним — огромный изогнутый 34-дюймовый 5K-дисплей сложной формы Glass Cockpit. Сенсорный интерфейс дополнен несколькими физическими элементами управления и голосовым помощником Alexa от Amazon.













Водитель получает в свое распоряжение фирменную систему помощи в движении ADAS (advanced driver-assistance system), которая получила название Lucid DreamDrive — она основана на 32 различных сенсорах (камеры, радары, ультразвуковые датчики, лидары и т.д.) и способна на автономное движение Level 2 / Level 3. Обновление софта происходит по беспроводному каналу OTA (Over-the-Air).

Каждая из версий Lucid Air получит собственный перечень опций, при этом покупатели смогут персонифицировать электромобиль на собственный вкус с помощью конфигуратора.













Предзаказы на премиальный электромобиль Lucid Air уже открыты для клиентов из США и Канады, а также некоторых стран Европы и Азии. Для обычной версии Air достаточно внести депозит в размере $1,000, для лимитированной Air Dream Edition — $7,500. К 2021 году компания планирует открыть порядка 20 салонов и сервисных центров на территории Северной Америки. Производство электромобилей стартует в ближайшие месяцы на собственной фабрике Lucid Motors в Каса-Гранде (Аризона, США).