Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.72
USD
27.73
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
6 сентября 20, 15:08
Водителей с 3D-номерами будут штрафовать
авто
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Такие номера не соответствуют установленным требованиям, поясняют в Нацполиции и добавляют, что за это предусмотрена административная ответственность.

Водителей с 3D-номерами будут штрафовать за несоответствие их установленным требованиям. Об этом сообщает телеканал 112 Украина в воскресенье, 6 сентября.

"Государственные номерные знаки изготавливаются путем штамповки из ленты из алюминия или листовой стали. Вывод: 3D номерные знаки не соответствуют установленным требованиям. Такое разъяснение предоставили нам в Нацполиции", - сказано в материале.

В полиции добавили, чт такая же норма существует и в Кодексе административных правонарушений, где предусмотрена ответственность - штраф 170 гривен. За совершение такого же правонарушения во второй раз в течение года - штраф 255 гривен или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, с возмездным изъятием транспортного средства или без такового.

"Директор фирмы по изготовлению знаков Олег Бойко объясняет, что в соответствии с госстандартом номерные знаки изготавливаются методом штамповки. А в случае с 3D-номерами - цифры и буквы просто приклеиваются, и добавляет, что раньше такие знаки заказывали исключительно в качестве сувениров", - резюмировало издание.

Напомним, что на дорогах Украины установят более 200 камер автофиксации. Благодаря автофиксации идет спад числа нарушений в тех местах, которые за первые месяцы лидировали по суммам штрафов.

Также сообщалось, что Харьковская трасса оказалась рекордсменом по смертельным ДТП. Отремонтированные участки вызывают неуместную эйфорию у водителей - провоцируя превышение безопасной скорости, подчеркивают в Укравтодоре.
Korrespondent
Ещё по теме:
Арестовуют счета не уплативших штраф за нарушение парковки
В Черкасской области произошло ДТП с возгоранием авто. Фото
Водители могут заплатить ПДД-штрафы в мобильном телефоне
Водителей предупредили об ужесточении контроля на дорогах
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сколько стоит бензин в Украине?
noimageMercedes-Benz презентовал супертехнологичный седан. ВИДЕО
Лента новостей