Водителей с 3D-номерами будут штрафовать за несоответствие их установленным требованиям. Об этом сообщает телеканал 112 Украина в воскресенье, 6 сентября.

"Государственные номерные знаки изготавливаются путем штамповки из ленты из алюминия или листовой стали. Вывод: 3D номерные знаки не соответствуют установленным требованиям. Такое разъяснение предоставили нам в Нацполиции", - сказано в материале.

В полиции добавили, чт такая же норма существует и в Кодексе административных правонарушений, где предусмотрена ответственность - штраф 170 гривен. За совершение такого же правонарушения во второй раз в течение года - штраф 255 гривен или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, с возмездным изъятием транспортного средства или без такового.

"Директор фирмы по изготовлению знаков Олег Бойко объясняет, что в соответствии с госстандартом номерные знаки изготавливаются методом штамповки. А в случае с 3D-номерами - цифры и буквы просто приклеиваются, и добавляет, что раньше такие знаки заказывали исключительно в качестве сувениров", - резюмировало издание.

Напомним, что на дорогах Украины установят более 200 камер автофиксации. Благодаря автофиксации идет спад числа нарушений в тех местах, которые за первые месяцы лидировали по суммам штрафов.

Также сообщалось, что Харьковская трасса оказалась рекордсменом по смертельным ДТП. Отремонтированные участки вызывают неуместную эйфорию у водителей - провоцируя превышение безопасной скорости, подчеркивают в Укравтодоре.