В Lexus показали версию Black Line Edition для RC Coupe.Фото

Как сообщает пресс-служба японской марки, в стандартной комплектации обновленное купе Lexus будет предлагать с системой мониторинга слепых зон, с функцией предупреждения о заднем перекрестном движении, а также в новом цвете кузова Grecian Water в качестве опции.

Двухдверное купе будет доступно с той же линейкой двигателей, то есть базовая версия RC 300 ы качестве источника питания использует 2,0-литровый четырехцилиндровый турбомотор мощностью 241 л.с. и 350 Нм крутящего момента в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Клиенты, выбравшие RC 300 AWD 2021 модельного года, получат безнаддувный 3,5-литровый V6 мощностью 260 л.с. и 236 Нм крутящего момента с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Модели RC 350 и RC 350 AWD оснащены более мощным 3,5-литровым двигателем V6, развивающим 311 л.с. и крутящий момент 380 Нм. В заднеприводном RC 350 используется 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, а в полноприводном варианте — 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия.