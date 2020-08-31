Tesla научились распознавать знаки ограничения скорости

Новая прошивка позволяет системе Autopilot выявлять знаки ограничения скорости при помощи встроенных камер. Когда камера распознаёт знак ограничения скорости, водитель получит предупреждение и соответствующую визуализацию в автомобиле.

Также новая версия программного обеспечения добавляет функцию контроля сигналов светофора. Теперь автомобиль будет издавать звуковой сигнал, когда он стоит перед светофором, и на нём загорается зелёный сигнал. При этом отмечается, что речь идёт лишь об уведомлении, водитель принимает решение, когда следует начинать движение автомобиля.

В апреле Tesla выпустила бета-версию программного обеспечения для своих автомобилей, которая добавляла функцию распознавания знаков остановки и сигналов светофора на некоторых перекрёстках. Функция Traffic Light and Stop Sign Control была доступна на некоторых электромобилях с «полностью самоуправляемой» версией Autopilot. После её активации автомобиль замедлялся вплоть до остановки, когда он выявлял знак STOP (проезд без остановки запрещён) или запрещающий сигнал светофора. Для дальнейшего движения автомобиля требовалось действие со стороны водителя, например, нажатие на педаль акселератора.