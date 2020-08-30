Aston Martin презентовал детский электромобиль. ФОТО

Британский бренд Aston Martin совместно с компанией The Little Car Company презентовали миниатюрный электромобиль DB5 Junior, который представляет собой точную копию одноименного классического автомобиля в масштабе 2/3.

Как сообщает "Мотор", электромобиль получился 3 метра длиной и 1,1 метра шириной, в нем используются 10-дюймовые колеса, так что при желании в кабине этого кабриолета может поместиться не только ребенок, но и взрослый.

Вес Aston Martin DB5 Junior составляет всего 270 кг благодаря ячеистой алюминиевой основе и композитному кузову. Электродвигатель на задней оси мощностью 5 кВт/6,7 лошадиных сил разгоняет модель почти до 50 км/ч.

Комплект батарей на 1,8 кВтч находится под капотом, полного заряда хватает на 16 — 32 км в зависимости от стиля езды.

По желанию заказчика можно добавить вторую батарею той же емкости, удвоив запас хода.

Батареи съемные, так что при желании их можно быстро поменять на заряженные. Приборная доска и отделка салона повторяют оригинал.

В электромобиле Aston Martin DB5 Junior можно выбрать три режима езды: Novice (1 кВт /19 км/ч), Expert (5 кВт/48 км/ч), Race (характеристики синхронизируются с другими моделями Little Car Company для честных соревнований).

Для самых требовательных клиентов подготовили "горячую версию Aston Martin DB5 Vantage Junior с четвертым режимом, который вдвое увеличивает мощность до отметки 10 кВт/13,4 лошадиных сил и батареей удвоенной емкости с запасом хода 32 — 64 км.

Стоимость стандартной версии Aston Martin DB5 Junior стартует с отметки £35 фунтов стерлингов ($46,7 тысяч) плюс налоги, версия DB5 Vantage Junior обойдется в £45 тысяч ($60 тысяч) плюс налоги и выше. Производство электромобилей стартует в Великобритании в 2021 году.

Как сообщалось ранее, в мае китайская автомобильная компания BYD презентовала свой новый электрокар Han EV и заявила, что готовит конкурента для Tesla Model 3 в Европе.