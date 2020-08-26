АЗС в Украине подняли цены на бензин и дизтопливо

С 22 по 25 августа украинские розничные сети автозаправочных станций (АЗС) подняли цены на бензин и дизельное топливо на 10 — 50 копеек за литр.

Об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает enkorr.

Так, сеть АЗС Shell повысила цены на бензин марки А-95 и дизельное топливо на 39 копеек до 25,37 грн/л и 24,37 грн/л, соответственно. Бензин марки А-92 на станциях этой сети подорожал на 8 коп/л, до 23,56 грн/л.

На станциях столичной KLO цены на бензины были подняты на 30 копеек: "А-92" — до 22,79 грн/л, А-95 — до 23,79 грн за литр. Все виды топлива в сети "Параллель" подорожали на 50 копеек.

В то же время, такие сети как "Укргаздобыча" и Motto повысили цены в регионах на 10 — 20 копеек.

При этом, из-за окончания акционного предложения, приуроченного ко Дню независимости, топливо на АЗК SUNOIL 25 августа подорожало на 1,6 — 1,9 грн/л.

Напомним, Украина заняла второе место в Европе по уровню снижения цен на бензин. Такие данные приводит компания Pikodi, которая проследила изменение стоимости бензина в мире и подсчитала, сколько литров бензина могут позволить себе украинцы в 2020 году.

Как отмечают аналитики, из 42 стран Европы в 39 из них цена на бензин в первом полугодии 2020 года в среднем была ниже, чем в 2019 году.