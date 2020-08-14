«Укравтодор» представил проект Киевской объездной дороги

«Укравтодор» представил очередной проект объездной дороги вокруг Киева, которая теперь называется «Киевская обходная дорога», сокращенно - КОД. Проект реализуется в рамках президентской программы «Большого строительства».





«КОД - один из ключевых перспективных объектов программы «Большое строительство», которое только начинается в 2020 году», - заявил во время презентации заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программа президента «Большое строительство» Кирилл Тимошенко.





Проектом КОД предусмотрено строительство «полукольца» протяженностью около 150 км и мостового перехода с подходами через Днепр протяженностью более 25 км, из которых 5.9 км придется на сам мост.













Киевская обходная дорога будет состоять из шести участков, которыми соединят автодороги М-07 Киев - Ковель, М-06 Киев - Чоп, М-05 Киев - Одесса, Н-01 Киев - Знаменка, Н-08 Борисполь - Мариуполь, М-03 Киев - Харьков и М-01 Киев - Чернигов. Расчетный пиковый трафик на отдельных участках составит более 70 тыс. автомобилей в сутки. Суммарно за сутки по КОД будут проезжать более 300 тыс. автомобилей.





Это позволит разгрузить столицу от транзитного трафика и сократить время в пути среднем на 40-60 минут. Сейчас 40% транспорта на улицах Киева - это транзитные автомобили, а в целом суточный транспортный поток в столице составляет около 900 тыс. машин.





Также во время презентации был объявлен тендер на проектные работы первого участка КОД протяженностью 35.2 км. Он соединит автодороги М-06 Киев - Чоп и М-05 Киев - Одесса. Предварительная стоимость это отрезка - 12 млрд грн, а в целом КОД обойдется налогоплательщикам в 85 млрд грн. Как отметили в «Укравтодоре», при условии стабильного финансирования строительство «Киевской обходной дороги» планируют завершить за 5-6 лет.







