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13 августа 20, 20:00
Ford Европа: плюс две новые модели
Ford
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Рост евро заставила американского автопроизводителя принять знаменательное решение - начать поставки обновленного маслкара Mustang и внедорожника Explorer в Европу.
После нескольких лет отсутствия поставок в Европу Mustang, собираемых в Мичигане, Ford пополнил свой портфель импортируемой продукции, в том числе недавно выпущенным подключаемым гибридным внедорожником Explorer. В 2021 году он запустит продажи полностью электрического Mustang Mach-E.

«Это одна из наших опор, и мы действительно намерены развивать ее. Это будет нишевый бизнес для нас - это относительно небольшие объемы, но я думаю, что это может быть очень выгодным для бренда и, что немаловажно, прибыльно», - отметил президент Ford of Europe Стюарт Роули об импорте продукции автопроизводителя на автомобильной конференции JPMorgan.



По данным компании, в первом полугодии Ford of Europe продала 3 331 Mustang по сравнению с 2 179 за тот же период прошлого года, в то время как продажи Explorer остались на прежнем уровне и составили 464 внедорожника.

Евро недавно достиг исторического максимума по отношению к доллару, превысив 1,19 евро за доллар в начале этого месяца, что является максимальным значением с мая 2018 года.



Импортный бизнес Ford of Europe был ярким пятном в трудные времена. В прошлом году автопроизводитель объявил о планах по реструктуризации бизнеса в регионе путем сокращения более 10 тыс. рабочих мест и закрытия или продажи шести заводов. В прошлом месяце Ford сообщил об операционном убытке в Европе во втором квартале в размере 664 млн долларов.


Источник: news.infocar.ua/
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