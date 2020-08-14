Ford Европа: плюс две новые модели

После нескольких лет отсутствия поставок в Европу Mustang, собираемых в Мичигане, Ford пополнил свой портфель импортируемой продукции, в том числе недавно выпущенным подключаемым гибридным внедорожником Explorer. В 2021 году он запустит продажи полностью электрического Mustang Mach-E.





«Это одна из наших опор, и мы действительно намерены развивать ее. Это будет нишевый бизнес для нас - это относительно небольшие объемы, но я думаю, что это может быть очень выгодным для бренда и, что немаловажно, прибыльно», - отметил президент Ford of Europe Стюарт Роули об импорте продукции автопроизводителя на автомобильной конференции JPMorgan.













По данным компании, в первом полугодии Ford of Europe продала 3 331 Mustang по сравнению с 2 179 за тот же период прошлого года, в то время как продажи Explorer остались на прежнем уровне и составили 464 внедорожника.





Евро недавно достиг исторического максимума по отношению к доллару, превысив 1,19 евро за доллар в начале этого месяца, что является максимальным значением с мая 2018 года.













Импортный бизнес Ford of Europe был ярким пятном в трудные времена. В прошлом году автопроизводитель объявил о планах по реструктуризации бизнеса в регионе путем сокращения более 10 тыс. рабочих мест и закрытия или продажи шести заводов. В прошлом месяце Ford сообщил об операционном убытке в Европе во втором квартале в размере 664 млн долларов.







