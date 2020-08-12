Новый Audi A3 обзавелся спортивными S-модификациями

Премьера «заряженного» дуэта Audi S3 Sportback и Audi S3 Sedan состоялась спустя шесть месяцев после предварительного показа в феврале этого года. От базового Audi A3 новые S-модификации отличаются более агрессивным дизайном с крупными воздухозаборниками и двумя парами круглых патрубков выхлопной системы, характерных для всех S-моделей.





Оба автомобиля оснащены проверенной временем 2.0-литровой «турбочетверкой», развивающей 310 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Вся мощь агрегата передается на систему полного привода Quattro исключительно через семиступенчатую коробку передач S Tronic. Не зависимо от типа кузова, время разгона с места до 100 км/ч составляет 4.8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.





В стандартное оснащение дуэта вошла спортивная подвеска с заниженным на 15 мм дорожным просветом и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски. За доплату доступны диски диаметром 19 дюймов, матричные светодиодные фары с 15 отдельными светодиодными сегментами и подвеска S Sport с регулируемыми амортизаторами.













В салоне наиболее заметные отличия от базового A3 - спортивные сидения с усиленной боковой поддержкой и обивкой из переработанных пластиковых бутылок и рулевое колесо с усеченным ободом в оплетке из перфорированной кожи.





В европейской спецификации седан и хэтчбек стандартно укомплектованы 10.25-дюймовой цифровой приборной панелью и мультимедийной системой MMI нового поколения с 10.1-дюймовым дисплеем и расширенным набором функций. 12.3-дюймовый Virtual Cockpit будет доступен за доплату.













В Европе старт продаж Audi S3 Sportback и Audi S3 Sedan 2021 года объявят в конце этого месяца, а первые поставки начнутся в октябре. В Германии «заряженный» хэтчбек оценили в 46 302 евро, седан - в 47 179 евро.





Также европейцам предложат стартовую версию Edition One: хэтчбек в цвете Python Yellow, седан в цвете Tango Red. Обеим положен черный декор, 19-дюймовые колесные диски и сидения в обивке из кожи Nappa.



