Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.37
USD
27.51
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
12 августа 20, 10:18
Новый Audi A3 обзавелся спортивными S-модификациями
Audi
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Немецкая марка полностью рассекретила Audi S3 Sportback и Audi S3 Sedan 2021 года.
Премьера «заряженного» дуэта Audi S3 Sportback и Audi S3 Sedan состоялась спустя шесть месяцев после предварительного показа в феврале этого года. От базового Audi A3 новые S-модификации отличаются более агрессивным дизайном с крупными воздухозаборниками и двумя парами круглых патрубков выхлопной системы, характерных для всех S-моделей.

Оба автомобиля оснащены проверенной временем 2.0-литровой «турбочетверкой», развивающей 310 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Вся мощь агрегата передается на систему полного привода Quattro исключительно через семиступенчатую коробку передач S Tronic. Не зависимо от типа кузова, время разгона с места до 100 км/ч составляет 4.8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

В стандартное оснащение дуэта вошла спортивная подвеска с заниженным на 15 мм дорожным просветом и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски. За доплату доступны диски диаметром 19 дюймов, матричные светодиодные фары с 15 отдельными светодиодными сегментами и подвеска S Sport с регулируемыми амортизаторами.



В салоне наиболее заметные отличия от базового A3 - спортивные сидения с усиленной боковой поддержкой и обивкой из переработанных пластиковых бутылок и рулевое колесо с усеченным ободом в оплетке из перфорированной кожи.

В европейской спецификации седан и хэтчбек стандартно укомплектованы 10.25-дюймовой цифровой приборной панелью и мультимедийной системой MMI нового поколения с 10.1-дюймовым дисплеем и расширенным набором функций. 12.3-дюймовый Virtual Cockpit будет доступен за доплату.



В Европе старт продаж Audi S3 Sportback и Audi S3 Sedan 2021 года объявят в конце этого месяца, а первые поставки начнутся в октябре. В Германии «заряженный» хэтчбек оценили в 46 302 евро, седан - в 47 179 евро.

Также европейцам предложат стартовую версию Edition One: хэтчбек в цвете Python Yellow, седан в цвете Tango Red. Обеим положен черный декор, 19-дюймовые колесные диски и сидения в обивке из кожи Nappa.

источник: autonews.autoua.net/
Ещё по теме:
Lotus показала экстремальную версию спорткара Evora
Ford показал свою футуристическую гордость
Porsche 911 вызвала ажиотаж на автосалоне
Renault приготовил абсолютно новую Laguna
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Новый Nissan Qashqai засветился в сети
noimageЦены на бензин: почем топливо в Украине
Лента новостей