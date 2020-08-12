Цены на бензин: почем топливо в Украине

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов.

По состоянию на вторник, средние цены на горючее по Украине установлены на следующем уровне:

Таким образом, в этот день цена на бензин А-95 премиум составляет 24,47 гривен за литр, бензин А-95-22,93 гривен за литр, бензин А-92 продается по цене 21,88 гривен за литр. Дизельное топливо стоит 22,36 гривен за литр, а газ - 11,84 гривен.

Раньше сообщалось о том, что АЗС обязали снизить цены на топливо. Также мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний - участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций, и призвал их у снижению цен.