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АвтоМото
Новости
4 августа 20, 18:53
В смертельном ДТП на Черниговщине машину разорвало пополам
ДТП
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Водитель потерял управление и врезался в дерево - в результате столкновения погиб он сам, а также его пассажир.

Возле города Мена в Черниговской области автомобиль Geely врезался в дерево, два человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба полиции области во вторник, 4 августа.

Водитель потерял управление, и машина врезалась в дерево. Удар был настолько сильным, что машина развалилась на части - погибли водитель и пассажир.

"Сообщение о ДТП возле города Мена поступило в полицию ночью, около 02:30. На место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции и следователи", - сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек. Досудебное расследование продолжается.

 
Korrespondent
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