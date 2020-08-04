В смертельном ДТП на Черниговщине машину разорвало пополам

Возле города Мена в Черниговской области автомобиль Geely врезался в дерево, два человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба полиции области во вторник, 4 августа.

Водитель потерял управление, и машина врезалась в дерево. Удар был настолько сильным, что машина развалилась на части - погибли водитель и пассажир.

"Сообщение о ДТП возле города Мена поступило в полицию ночью, около 02:30. На место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции и следователи", - сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек. Досудебное расследование продолжается.