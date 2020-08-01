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Новости
30 июля 20, 14:40
"Лексус" разорвало на части: Подробности жуткого ДТП. ФОТО
ДТП
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27 июля на дороге Киев - Чоп в районе города Броды произошло ужасное ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Водитель автомобиля "Лексус", 48 летний гражданин Франции, решил обогнать автомобиль "Нива", однако не справился с управлением, зацепил "Ниву", и выехал на встречную полосу движения где столкнулся с автопоездом "Рено".

От столкновения с сорокатонной фурой джип "Лексус" разорвало на две части.

На заднем сиденьи "Лексуса" находились две девочки-сестры - 16 и 13 лет. Старшая сестра к сожалению погибла. Младшая получила тяжелейшую черепно-мозговую травму и впала в состояние комы", - написал он.

По словам Геращенко, медики Бродской ЦРБ оказали первую ей помощь, однако в районой больнице нет такого диагностического оборудования и нейрохирургов, чтобы продолжать оказывать ей помощь в достаточном объёме: "На помощь пришла авиация Службы по чрезвычайным ситуациям. Вертолет забрал в Киеве нейрохирурга и анестезиолога института Нейрохирургии имени Ромоданова, и за 1,5 часа перенес их во Львовскую область, чтобы они могли на месте оценить ситуацию и принять решение о перевозке девочки в Киев. В ходе консилиума было принято решение о том что транспортировка в Киев целесообразна и оправдана несмотря на риски".

Замминистра напомнил, что вертолет ГСЧС, оборудованный системой искусственной вентиляции легких и другим необходимым оборудованием для транспортировки пациентов, находящихся в тяжелейшем состоянии, перевез девочку в Киев, а патрульные полицейские за 9 минут сопроводили реанимобиль из аэропорта Жуляны в институт нейрохирургии.

"Состояние девочки остается стабильно тяжелым, но врачи института нейрохирургии имени Ромоданова продолжают бороться за ее жизнь и есть надежда на ее спасение.


Фото: Геращенко/Facebook

Водитель автомобиля "Лексус" получил ряд тяжелых травм, но его жизнь вне опасности. Мама девочек, которая сидела на переднем сидении, чудом осталась жива и не получила серьезных телесных травм. Но душевная травма останется теперь навсегда...", - написал Геращенко.

"Я не знаю куда и зачем так спешил водитель "Лексуса", зачем ему было идти на неуверенный обгон, но знаю точно, что сэкономленные на трассе Киев-Чоп полчаса или час точно не стоит гибели одного и невыносимых страданий другого маленького человека.

Мы не можем поставить на каждой дороге видеокамеру или полицейского, чтоб заставить людей на каждом километре трассы думать о безопасности. Но может быть, эта страшная история и фотографии разорванного в клочья "Лексуса", показанные в СМИ, заставят водителей подумать в другой раз, о том как хрупка жизнь человека и вовремя откажется от не нужного и не продуманного обгона, ценой которого будут человечкие судьбы", - добавил замминистра.
censor.net.ua
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