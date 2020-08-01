Растет количество мест фиксирования скорости движения авто

Таким образом, их количество выросло до 252, пишет fraza.

На дорогах Украины появились 43 новых участка, где патрульные измеряют скорость прибором TruCAM. Как сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook, с 29 июля расширено также 5 существующих участков, где патрульные измеряют скорость.

«Наряду с камерами автоматической фиксации нарушений мы продолжаем использовать мобильные приборы TruCAM, ведь, как показывает международная практика, большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения», — написал чиновник, опубликовав карту и полный список участков, где на сегодняшний день измеряют скорость движения.

Таким образом, всего в Украине скорость при помощи приборов TruCAM теперь измеряют на 252 участках. При этом на дороге об их использовании предупреждают знаки, сообщающие о проведении фото- и видеофиксации, а на месте фиксации должен стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.