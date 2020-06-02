Tesla Model 3 на автопилоте врезается в грузовик

Сила удара настолько велика (насколько можно судить по видео), что грузовика отбрасывает вперед. Предполагается, что фирменная функция автопилота была активна на автомобиле Tesla в момент столкновения.

Tesla в описании функциональности на сайте и всех материалах отчетливо указывает, что ее продвинутая система помощи Autopilot не обеспечивает полную автономность и требует от водителя, который несет полную ответственность за управление ТС, постоянно следить за ситуацией на дороге, не снимая рук с рулевого колеса.

Кроме того, буквально недавно Tesla выпустила свежий отчет безопасности, указывающий, что автомобили компании с включенным автопилотом сейчас попадают в аварии в 1,5 раза реже, чем год назад — раз на каждые 7,53 млн км пробега. И известно немало случаев, когда проактивные функции безопасности и система Autopilot предотвращали потенциальные аварии и спасали человеческие жизни. Но, увы, нередко беспечные водители слишком сильно полагаются на Autopilot, сознательно подвергая опасности собственную жизнь и жизни других участников дорожного движения. И нередко это безрассудное поведение приводит к трагическим авариям. Три наиболее печально известных ДТП с автомобилями Tesla на автопилоте: авария 2016 года с участием Tesla Model S, когда водитель допустил столкновение с прицепом грузовика на шоссе, и случай с участием Model X в 2018 году, когда автомобиль врезался в бетонный разделитель, и самая недавняя 2019 года, когда электромобиль Model 3 врезался в тягач с полуприцепом, пересекавший шоссе. Во всех случаях регулятор не нашел вины Tesla в случившемся (1, 2 и 3), хотя и раскритиковал производителя, что тот недостаточно сделал для предотвращения злоупотребления возможностями системы.





Возвращаясь к теме новости, которая наверняка вызовет жаркие споры между сторонниками и противниками подобных систем, авария произошла вчера на Тайване. Грузовик перевернулся на шоссе, перекрыв собой две полосы движения. Владелец Tesla Model 3, который, как сообщается, ехал с некоторыми активированными функциями Autopilot, не увидел перевернутый грузовик, а встроенные функции безопасности не предотвратили столкновение.





Аварию зафиксировали установленные на этом участке камеры безопасности, и после попадания в соцсети видео момента стало вирусным, что ничуть не удивительно, учитывая, популярность Tesla и интерес конкретно к теме фирменного автопилота и аварий с его участием. Шортселлеры (игроки биржи, которые ставят на понижение акций компании ради быстрой прибыли) не преминули возможностью использовать это видео, чтобы раздуть панику о небезопасности автопилота Tesla, и тем самым повлиять на курс акций компании. Вот только в этой истории они упустили самое важное — водитель Model 3, который отвлекся и не следил за дорогой,





По видео также можно сказать, что водитель или система автоматического экстренного торможения пытался остановить авто (на это указывает дым, появляющийся за долю секунды до столкновения от тормозных колодок).





В марте Tesla начала внедрение новой активной функции реагирования на сигналы светофоров и дорожные знаки в рамках очередного расширения возможностей системы Autopilot и Full Self-Driving, а в конце апреля произошел ее официальный запуск в США. Кроме того, на недавнем конференц-звонке с инвесторами Илон Маск выразил уверенность, что к концу года автомобили Tesla смогут самостоятельно совершать поездки из дома в офис и обратно с минимальным вмешательством водителя. Мы детально рассказывали о так называемом «feature complete» Full Self-Driving (полностью самоуправляемый с полным пакетом функций) в этой заметке.



