Полиция раскрыла места установки камер автофиксации

Патрульная полиция Киевской области в понедельник, первого июня, показала места расположения комплексов автоматической фиксации (КАФ) нарушений правил дорожного движения.

Так, три КАФ установлены на трассе Киев – Харьков – Должанский, еще пять – на трасе Киев – Львов - Чоп, четыре – на трасе Киев – Ковель – Ягодин.





Наибольшее количество комплексов расположено на трассе Киев – Одесса. Здесь установлены девять КАФов. Кроме того, по два КАФа начали работу на дороге Киев – Знаменка и на трассе Киев – Козин – Обухов.





Как сообщалось ранее, в Украине заработала автофиксация нарушений ПДД. Первые 20 камер установлены в Киеве, еще 30 - в области. Далее камеры будут устанавливать по всей стране. На первом этапе они будут фиксировать только превышение скорости более чем на 20 км/ч.



