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28 мая 20, 19:04
Как будет работать система автофиксации нарушений ПДД
автомобили
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В первый день лета в Украине начнет работать система автофиксации нарушений ПДД. Антон Геращенко объяснил принцип работы системы.

С 1 июня в Украине заработает система автофиксации нарушений правил дорожного движения. Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице объяснил принцип работы системы.

По его словам, на сегодня система будет фиксировать лишь превышение скорости на более чем 20 километров в час. Размер штрафа будет зависеть от того, насколько было превышено скорость:

— 255 гривен — в случае превышения скорости более чем на 20 км/ч но не более 50 км/ч;

— 510 гривен — при превышении скорости более чем на 50 км/ч.

О нарушении ПДД можно будет узнать из СМС-сообщения, письма на электронной почте или по месту регистрации, а также на сайтах МВД и Нацполиции, и во время пересечения границы.

В случае оплаты штрафа в течение 10 банковских дней сумма штрафа уменьшается на 50%. Всего у нарушителя будет 30 дней, чтобы совершить оплату. В противном случае возможно наложение ареста на транспортное средство и другое имущество, а также взимается двойная сумма штрафа.
Fraza.ua
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