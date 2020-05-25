Ferrari выпустила на продажу уникальный суперкар. ФОТО

В Соединенных Штатах Америки выставили на продажу уникальную Ferrari F40 1992 года выпуска, сообщает "Мотор" со ссылкой на Drivingemotions.

По информации издания, суперкар провел в коллекции все 28 лет, преодолел за это время 193 мили (311 километров) и регулярно проходил техническое обслуживание, поэтому сохранность автомобиля безупречна.

Выставленная на продажу Ferrari F40 — одна из 213, которые поставлялись в США. Суперкар относится к последней партии F40 и отличается дверными панелями из углеродного волокна.

Ради экономии веса, в салоне автомобиля нет никаких излишеств, кроме кондиционера: стеклоподъемники ручные, а аудиосистема отсутствует.

За кокпитом располагается Twin-Turbo V8 рабочим объемом 2936 кубических сантиметров.

Агрегат сочетается с 5-скоростной "механикой" и выдает 478 лошадиных сил (577 Нм крутящего момента). Привод — на заднюю ось.

Ferrari F40 весит всего 1100 килограммов, поэтому разгон с места до 100 километров в час занимает 4,1 секунды, а максимальная скорость превышает 320 километров в час.

С 1987-го по 1992 год Ferrari выпустила 1315 экземпляров F40, с каждым годом число уцелевших суперкаров падает, а цена оставшихся моделей растет.

Автосалон из Флориды, выставивший на продажу F40 с пробегом 311 километров не называет цену, но сомнений в том, что за раритетную Ferrari в оригинальном состоянии удастся выручить более $1,5 млн, нет, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что итальянский автоконцерн Ferrari на 2 недели временно останавливает производство автомобилей, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди сотрудников.