Водителей предупредили об ужесточении контроля на дорогах

Автоматическая фиксация нарушений правил дорожного движения при помощи фото- и видеокамер заработает с 1 июня по всей Украине. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщило Государственное агентство инфраструктурных проектов.

В частности, на дорогах Киевской области установлено 25 комплексов автоматической фиксации, еще 20 - в самом Киеве. "Камеры расположены в местах, где чаще всего случаются ДТП", - отмечается в сообщении.

Кроме того, до 1 июня будет установлено 5 комплексов во Львовской области. До конца года запланирована установка еще 220 таких комплексов автоматической фиксации во всех областях. "Уже есть программное обеспечение и все, что нужно для работы центра обработки данных, включая обустройство рабочих мест", - отметили в Госагентстве.

Как сообщалось, МВД отложило запуск автоматической фиксации нарушений ПДД до окончания режима строгого карантина. Ранее предполагалось, что автоматическая фотовидеофиксация нарушений на дорогах заработает с 1 мая.