Новый BMW 2 серии засветился на Нюрбургринге

Вопреки появившейся ранее информации о том, что BMW откажется от компактвэнов 2 серии, новый пятиместный Active Tourer замечен на Нюрбургринге.
Появление на знаменитой гоночной трассе семейного автомобиля не могло не привлечь внимание фотошпионов.
Судя по фото, опубликованным Motor1, новый Active Tourer сохранит высокую линию крыши, но в целом дизайн будет переработан в соответствии с новомодными тенденциями. В частности, изменится остекление и расположение боковых зеркал заднего вида, дизайн радиаторной решетки, появятся дверные ручки в стиле представленного недавно электрического купеобразного седана BMW i4. Кроме того, кузов пятиместного минивэна станет немного длиннее.
По предварительной информации, агрегаты Active Tourer разделит с новым BMW 1 серии, который в последнем поколении превратился в переднеприводный хэтчбек. В моторную гамму минивэна войдут бензиновые и дизельные турбомоторы. Ранее сообщалось, что «двойке» не достанется 306-сильный турбомотор M Performance, которым с 2018 года оснащаются спортивные модели, такие как BMW X2 M35i. Также известно, что не будет в линейке и трехцилиндрового «дизеля». Базовые модификации Active Tourer будут переднеприводными, тогда как топовые получат привод на все четыре колеса.
Премьера нового BMW Active Tourer ожидается в 2021 году. Его прямым конкурентом на рынке будет Mercedes-Benz B-Class.
Источник: autonews.autoua.net/