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АвтоМото
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18 мая 20, 08:50
Новый BMW 2 серии засветился на Нюрбургринге
BMW 2 серии
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Баварская марка вывела на тесты новый переднеприводный компактвэн Acive Tourer.

Вопреки появившейся ранее информации о том, что BMW откажется от компактвэнов 2 серии, новый пятиместный Active Tourer замечен на Нюрбургринге. 

Появление на знаменитой гоночной трассе семейного автомобиля не могло не привлечь внимание фотошпионов.

BMW 2 Series Active Tourer

Судя по фото, опубликованным Motor1, новый Active Tourer сохранит высокую линию крыши, но в целом дизайн будет переработан в соответствии с новомодными тенденциями. В частности, изменится остекление и расположение боковых зеркал заднего вида, дизайн радиаторной решетки, появятся дверные ручки в стиле представленного недавно электрического купеобразного седана BMW i4. Кроме того, кузов пятиместного минивэна станет немного длиннее.

BMW 2 Series Active Tourer

По предварительной информации, агрегаты Active Tourer разделит с новым BMW 1 серии, который в последнем поколении превратился в переднеприводный хэтчбек. В моторную гамму минивэна войдут бензиновые и дизельные турбомоторы. Ранее сообщалось, что «двойке» не достанется 306-сильный турбомотор M Performance, которым с 2018 года оснащаются спортивные модели, такие как BMW X2 M35i. Также известно, что не будет в линейке и трехцилиндрового «дизеля». Базовые модификации Active Tourer будут переднеприводными, тогда как топовые получат привод на все четыре колеса.  

Премьера нового BMW Active Tourer ожидается в 2021 году. Его прямым конкурентом на рынке будет Mercedes-Benz B-Class.  

Источник:  autonews.autoua.net/

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