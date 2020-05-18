Новый BMW 2 серии засветился на Нюрбургринге

Судя по фото, опубликованным Motor1, новый Active Tourer сохранит высокую линию крыши, но в целом дизайн будет переработан в соответствии с новомодными тенденциями. В частности, изменится остекление и расположение боковых зеркал заднего вида, дизайн радиаторной решетки, появятся дверные ручки в стиле представленного недавно электрического купеобразного седана BMW i4. Кроме того, кузов пятиместного минивэна станет немного длиннее.

По предварительной информации, агрегаты Active Tourer разделит с новым BMW 1 серии, который в последнем поколении превратился в переднеприводный хэтчбек. В моторную гамму минивэна войдут бензиновые и дизельные турбомоторы. Ранее сообщалось, что «двойке» не достанется 306-сильный турбомотор M Performance, которым с 2018 года оснащаются спортивные модели, такие как BMW X2 M35i. Также известно, что не будет в линейке и трехцилиндрового «дизеля». Базовые модификации Active Tourer будут переднеприводными, тогда как топовые получат привод на все четыре колеса.

Премьера нового BMW Active Tourer ожидается в 2021 году. Его прямым конкурентом на рынке будет Mercedes-Benz B-Class.

Источник: autonews.autoua.net/

