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АвтоМото
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15 мая 20, 19:41
Карантин подкосил продажи новых авто
авто апрель
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В апреле в Украине зарегистрировали почти 3,7 тыс новых автомобилей. Это на 46% меньше чем в аналогичный период прошлого года

Рекордсменом по падению продаж стало Закарпатья. Там количество регистраций новых автомобилей упала на 78%. Меньше карантин задел Волынь, где падение продаж составило 13%.

Сумма расходов в прошлом месяце составила $120 млн. Самой популярной маркой было Renault, которых зарегистрировали 771 авто. Также в тройку самых продаваемых марок вошли Toyota (428 регистраций) и Kia (259 тыс регистраций), – говорится в рейтинге сайта по продаже автомобилей RST.ua.

Чаще всего среди моделей украинцы покупали кроссовер Renault Duster. Кроме него были популярны Kia Sportage и Renault Logan.


Большинство зарегистрированных автомобилей входили в ценовой диапазон $17-35 тыс (44%). Еще 28% – автомобили, стоимость которых меньше $17 тыс без учета дополнительного оборудования. Треть всех авто была оборудована дизельными двигателями.

Напомним, в марте в Украине зарегистрировали 6,1 тыс новых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи снизились на 16%.

Источник: rst.ua/

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