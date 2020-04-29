Водители могут заплатить ПДД-штрафы в мобильном телефоне

Министерство внутренних дел Украины и платежно-информационный сервис Штрафы UA запустили приложение, где водители по номеру водительского удостоверения, ИНН или по серии и номеру штрафа могут осуществить проверку и заплатить за нарушение Правил дорожного движения.

Как сообщает пресс-центр Штрафы UA, теперь это можно сделать в один клик.

По данным данным Патрульной полиции Украины, в 2019 году было выписано водительских штрафов на сумму около 500 млн грн, 40% из которых не было уплачено вовремя.

В связи с этим, водители сталкивались с арестом имущества, банковского счета и другими мерами воздействия. Многие автомобилисты были вынуждены платить один и тот же штраф несколько раз из-за процедурных ошибок.

Команда Штрафы UA решила эту проблему, выпустив обновленное приложение. Теперь в нем можно не только оплатить штраф, но и проверить статус и историю оплат.

"Данная функция стала доступной после того, как МВД открыло данные о фактах нарушения ПДД. Это обеспечивает прозрачность процедуры штрафных платежей и денежных средств, что позволяет увеличить информированность водителей. Улучшает ситуацию со своевременностью оплаты, снижает нагрузку на исполнительные органы и увеличивает поступления в бюджет. Для МВД это важный проект, реализация которого состоялась в рамках сотрудничества с ГП Инфотех", — сказал заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

По данным платформы Opendatabot на текущий момент число непогашенных водительских штрафов — 858 тысяч 954 (это приблизительно 0,5 млрд грн). Одна из ключевых причин — сложный процесс оплаты, который предусматривает прохождение ряда инстанций.

"В результате на разных стадиях возникают ошибки: платеж может быть отправлен не на те реквизиты или неточно указана сумма. Большая часть штрафов, уплаченных через банки, зависают на счетах казначейства, но не подтягиваются автоматически в полицию. Из-за этого оплачено — это не всегда погашено. Оплата через специализированный онлайн-сервис является самым надежным способом", — говорится в сообщении.

Как отметил основатель сервиса Штрафы UA Денис Дмитров, многие люди не знают, что за ними все еще есть задолженность.

"40-50% запросов, с которыми к нам обращаются ежедневно, касаются того, как проверить статус оплаты. Потому что уплачено, не означает погашено. В 2016 году нам удалось реализовать его в части оплат, а вот в части проверки — мы все делали вручную. То есть обращались в соответствующие инстанции, пытались выяснить, где застрял платеж и по какой причине. После открытия реестра в сотрудничестве с МВД, мы наконец создали обновленную версию. Теперь это универсальный сервис, который решает полный комплекс задач — от получения информации о штрафе до контроля погашения штрафа в базе полиции", — рассказал Дмитров.

Кроме того, в Украине запланирован официальный запуск системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, что делает услугу еще более актуальной, поскольку количество штрафов будет расти.

Обновление приложения Штрафы UA уже работает для IOS (https://apple.co/2y0xl8J), для Android обновление выйдет в начале мая (https://bit.ly/39YSJsj).

Кроме этого, в феврале была запущена функция "Безопасное вождение" (Safety Drives), которая позволяет получать водителям вознаграждение от суммы страхования за соблюдение правил дорожного движения. Это приложение также ведет статистическую обработку показателей вождения водителей для вычисления общих рейтингов безопасности вождения в городах.

Штрафы UA — платежно-информационный сервис для водителей Украины, который помогает упростить процесс оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. На данный момент количество пользователей, которые проверяют и платят штрафы с его помощью 160 тысяч чел. Через сервис оплачено более 42 тысяч штрафов на сумму более 12,3 млн грн.

Приложение Штрафы UA вышло в начале сентября 2016 года в рамках инкубационной программы 1991 Open Data Incubator. После запуска оно вошло в топ-10 бесплатных приложений в рубрике "Финансы" украинского App Store.

В сентябре 2017 года команда получила 400 тысяч грн на развитие сервиса и внедрение функции безопасного вождения Safety Drives. Это стало возможно благодаря финансовой поддержке, предоставленной проектом USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услуги"/ТАРАS, которая реализуется Фондом Евразия в партнерстве с Фондом "Восточная Европа" и ОО Social Boost.

Напомним, в марте Министерство внутренних дел Украины запустило специальный сайт (работает по адресу https://bdr.mvs.gov.ua), с помощью которого каждый может быстро и легко проверить наличие штрафов за нарушение правил дорожного движения