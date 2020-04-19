Toyota отзывает 250 тысяч машин
Автоконцерн Toyota выявил брак в партии автомобилей, которые были отправлены в Китай на реализацию.
Об этом пишет TACC.
По их словам, неисправность выявлена в системе подачи топлива, приводящий к некорректной работе двигателя.
"Брак в топливном насосе низкого давления может привести к неисправной работе двигателя, ставя под угрозу безопасность водителя и пассажиров" – отмечается в сообщении.
Известно, что принято решение убрать с рынка автомобили моделей Lexus, Camry, Coaster, Highlander, Land Cruiser и Prado, произведенные за последние 6 лет.
Ранее мы писали о том, что Toyota закрыла несколько заводов на территории Европы. Причиной такого решения компании является пандемия коронавируса.