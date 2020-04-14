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14 апреля 20, 09:09
Цены на топливо: сколько стоит бензин в Украине
заправка
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В понедельник, 13 апреля, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине изменились

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов.

По состоянию на понедельник, средние цены на горючее по Украине установлены на следующем уровне:

Таким образом, в этот день цена на бензин А-95 премиум составляет 25,60 гривен за литр, бензин А-95 - 24,39 гривен за литр, бензин А-92 продается по цене 23,38 гривен за литр. Дизельное топливо стоит 23,87 гривен за литр, а газ - 9, 82 гривен.

Раньше сообщалось о том, что АЗС обязали снизить цены на топливо. Также мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний - участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций, и призвал их у снижению цен.

Беларусь возобновила поставки бензина в Украину. Также сообщалось, что Украина будет платить больше за бензин из Беларуси. А также в Норвегии горел нефтяной танкер.

Тем временем, во Львове подняли цены на проезд в трамваях и троллейбусах.
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