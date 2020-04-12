Названы самые популярные авто у украинских водителей
В первом квартале 2020 года самыми популярными моделями стали кроссоверы. Об этом сообщает Аuto news со ссылкой на данные RST.
В среднем каждый покупатель тратил на покупку около 28 тыс долларов.
Самыми популярными моделями стали:Renault Duster - 1479 авто;
Toyota Rav4 - 1312 авто;
Kia Sportage - 1252 авто;
Renault Sandero - 777 авто;
Renalt Logan - 762 авто;
Nissan X-Trail - 600 авто.
Наибольшее количество автомобилей (29%) были с дизельными двигателями.
Ранее сообщалось, что был выбран лучший автомобиль в мире.
Напомним, за 2019 год в Украине было продано 88,5 тысяч новых легковых автомобилей. В целом рынок вырос на 8%. Первое место по продажам заняла компания Renault с показателем в 14603 авто.