Названы самые популярные авто у украинских водителей

В первом квартале 2020 года самыми популярными моделями стали кроссоверы. Об этом сообщает Аuto news со ссылкой на данные RST.

В среднем каждый покупатель тратил на покупку около 28 тыс долларов.

Самыми популярными моделями стали:

Toyota Rav4 - 1312 авто;

Kia Sportage - 1252 авто;

Renault Sandero - 777 авто;

Renalt Logan - 762 авто;