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АвтоМото
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11 апреля 20, 23:14
Названы самые популярные авто у украинских водителей
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В среднем каждый покупатель в первом квартале текущего года тратил на покупку около 28 тыс долларов.
В среднем каждый покупатель в первом квартале текущего года тратил на покупку около 28 тыс долларов.

В первом квартале 2020 года самыми популярными моделями стали кроссоверы. Об этом сообщает Аuto news со ссылкой на данные RST.

В среднем каждый покупатель тратил на покупку около 28 тыс долларов.

Самыми популярными моделями стали:

Renault Duster - 1479 авто; 
Toyota Rav4 - 1312 авто;
Kia Sportage - 1252 авто; 
Renault Sandero - 777 авто;
Renalt Logan - 762 авто; 
Nissan X-Trail - 600 авто.

Наибольшее количество автомобилей (29%) были с дизельными двигателями.

Ранее сообщалось, что был выбран лучший автомобиль в мире. 

Напомним, за 2019 год в Украине было продано 88,5 тысяч новых легковых автомобилей. В целом рынок вырос на 8%. Первое место по продажам заняла компания Renault с показателем в 14603 авто.
Korrespondent
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