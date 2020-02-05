Илон Маск озвучил последнюю машину из своего "тайного плана"

В ежеквартальном обращении к инвесторам на этой неделе генеральный директор Tesla Илон Маск озвучил последние идеи из своего “тайного плана“, сообщает 24tv.ua со ссылкой на inverse.





Тайный план Маска был составлен в 2006 году и с тех пор успешно воплощался в жизнь. Со слов главы компании Тесла, только в 2016 году кое-что пришлось дополнить. Но интригу об оставшихся пунктах он держал и держит до последнего.





Как бы то ни было, в эту среду были сделаны два анонса. Кроме давно обещанного “Дня батарей“ в апреле, осталось презентовать еще один, последний, автомобиль.





В данном случае речь идет о возможном выпуске минивэна Tesla. Но это может произойти только после того, как будет решен вопрос с аккумуляторами для тех машин Тesla, которые она уже выпускает.





Аналитики допускают, что Тесла готовит альтернативу долгосрочному сотрудничеству с компанией Panasonic.





“Есть ли для нас смысл выпустить минивэн или похожий на Sprinter фургон? Возможно. Но, как я уже говорил, нам придется нарастить масштабы выпуска батарей до уровня, которого сейчас никто и представить не может, и это настоящая проблема“, – объяснил Илон Маск.





Про второй анонс - “День батарей“ - известно почти ничего. Создатель Тesla пообещал “взорвать мозг“ зрителям, но чем именно он готов удивить – пока неизвестно.











