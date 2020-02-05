МВД обвиняют в монополизации рынка перерегистрации авто

Территориальные сервисные центры Министерства внутренних дел противозаконно отказывают в перерегистрации автомобилей с ГБО, не принимая документы о соответствии от аккредитованных лабораторий. Об этом говорится в сообщении Украинской газомоторной ассоциации.

В организации напомнили, что согласно постановлениям Кабмина №607 и 1388, оценивать проведение оценки соответствия уполномочены испытательные лаборатории и органы по оценке соответствия.

"Сервисные центры получили негласное письменное указание Главного сервисного центра МВД не принимать документы испытательных лабораторий. При попытке осуществления перерегистрации авто с документами испытательных лабораторий, заявители получают отказы", — заявляют в профильной ассоциации.

Стоимость услуг лабораторий колеблется в диапазоне 300–600 грн за транспортное средство, тогда как услуги органа оценки соответствия стоят 2500 грн. В Украине работает лишь 9 таких органов, два из которых в Ровно, три — в Киеве и по одному во Львове, Чернигове, Одессе и в поселке Солнечный Запорожской области. Количество аккредитованных для оценки соответствия лабораторий превышает 500.

"Стоимость так называемой "сертификации" в органах по оценке соответствия физических и юридических лиц-заявителей является чрезмерной, необоснованно завышенной и, по неизвестным причинам, одинаковой во всех зарегистрированных ООС", — отмечают в ассоциации.

Эксперты ассоциации считают, что фиктивная монополизация рынка перерегистрации авто после их переоборудования на ГБО девятью ООС, а также завышенная стоимость их услуг привели к значительному падению числа регистрации автомобилей с ГБО в Украине.

"Ранее ежемесячное количество регистраций переоборудованных автомобилей на газобаллонное оборудование составляло около 12 000 единиц. В настоящее время этот процесс фактически остановлен, регистрируется лишь около 3% от предыдущего количества переоборудованных авто", — резюмировали в Украинской газомоторной ассоциации.

В ассоциации добавили, на запрос Главного сервисного центра МВД Национальное агентство по аккредитации Украины (НААУ) подтвердило возможность выдачи актов технической экспертизы испытательными лабораториями, как самостоятельного документа, без привязки к сертификатам, выдаваемым органами сертификации.

"Но Главный сервисный центр МВД бездействует и не передает данную информацию территориальным подразделениям", — считают в ассоциации.

Руководство ассоциации планирует в ближайшее время донести проблему до министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

Напомним, с 3 февраля 2020 года в киевских Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) можно будет зарегистрировать все наземные транспортные средства.

Напомним, 1 ноября 2018 года мэр Киева Виталий Кличко презентовал проект по регистрации транспортных средств и замене водительских прав через центры предоставления админуслуг.