В Украине выросли продажи новых автомобилей

В январе 2020 года продажи новых легковых автомобилей повысились на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,1 тысяч единиц. Об этом сообщает "Укравтопром".

"Наибольшим спросом в первом месяце года пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 1207 шт. По сравнению с январем прошлого года реализация новых Toyota в Украине выросла на 91%, что и позволило этой японской марке подняться со второй на первую строчку рейтинга", - говорится в сообщении.

Известно, что спрос на автомобили марки KIA вырос на 12% до 436 авто. Также в топ-10 продаж января вошли Hyundai - 362 шт. (+8%); Volkswagen - 323 шт. (+18%); Merctdes-Benz - 269 шт. (+84%); Peugeot - 264 шт. (+144%); Mitsubishi - 235 шт. (+33%).м

Раньше сообщалось о том, что 3 февраля, правительство Украины запустило государственную программу доступных кредитов "5-7-9%" для малого бизнеса.